”Журналист газеты Washington Post Чарльз Краутхаммер, вероятно, искренне переживает по поводу реальности коллективной защиты НАТО. Он он несправедлив, обвиняя президента США Дональда Трампа в том, что тот единолично усомнился в ней лишь тем, что не упомянул в ходе своего визита в Европу о незыблемости пятой статьи договора НАТО”, — пишет в Eesti Päevaleht экс-главнокомандующий силами обороны Эстонии, реформист Антс Лаанеотс.

”Но почему он должен был это сделать при том, что партнеры Европы по НАТО, после окончания Холодной войны и распада СССР в декабре 1991-го испытали эйфорию и стали массово сокращать военные силы и к настоящему моменту практически разоружились?” — вопрошает Лаанеотс.

”По сути страны-участницы НАТО десятилетиям играли в ”хитрого гуменщика”, методично уменьшая свои оборонные бюджеты, взваливали оборонные задачи альянса на плечи американцев”, — пишет Лаанеотс.

„Давайте не забывать о том, что произошедшие за последнюю сотню лет две мировые войны произошли в Европе. В качестве инициатора в обоих случаях выступала Россия. Теперь она готовится к очередной попытке возродить Российскую империю и стать ”глобальным администратором”. В окончании обеих войн решающую роль сыграли США. Нет сомнений, что в случае нового военного кризиса в Европе американцы придут на помощь своим союзникам”, — резюмирует Лаанеотс.