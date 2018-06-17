17.06.2018, 10:01

Lääne Elu: в пятницу по Хаапсалу прогуливался медведь

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rus.delfi.ee
EST 12
Lääne Elu: в пятницу по Хаапсалу прогуливался медведь
Foto: Peeter Karask

Ехавшая рано утром в пятницу на велосипеде из Таебла в Хаапсалу женщина наткнулась на медведя у перрона Ууэмыйза, сообщает издание Lääne Elu.

Медведь переходил через железнодорожное полотно, в сторону опушки леса. ”Я быстро развернулась и поехала в обратную сторону”, — рассказала женщина газете. Руководитель общества охотников Хаапсалу Арво Куслап отмечает, что сейчас происходит гон бурого медведя — животные находятся в движении, то есть вероятность встречи с ними высока.

Подробнее читайте в Lääne Elu.

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