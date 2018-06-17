Lääne Elu: в пятницу по Хаапсалу прогуливался медведь

Ехавшая рано утром в пятницу на велосипеде из Таебла в Хаапсалу женщина наткнулась на медведя у перрона Ууэмыйза, сообщает издание Lääne Elu.
Медведь переходил через железнодорожное полотно, в сторону опушки леса. ”Я быстро развернулась и поехала в обратную сторону”, — рассказала женщина газете. Руководитель общества охотников Хаапсалу Арво Куслап отмечает, что сейчас происходит гон бурого медведя — животные находятся в движении, то есть вероятность встречи с ними высока.
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