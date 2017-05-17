Лаагна теэ в День защиты детей будет закрыта для проезда на 4 часа

1 июня, в День защиты детей, Таллиннский департамент окружающей среды в сотрудничестве с другими столичными департаментами и районной управой Ласнамяэ организует в Ласнамяэ на Лаагна теэ Таллиннский детский праздник цветов. В связи в мероприятием Лаагна теэ будет закрыта для автотранспорта с 10:00 до 14:00.

В 2016 году праздник цветов прошел в Мустамяэ на бульваре Сыпрузе. Разделительная полоса от улицы Кягу до Эхитаяте теэ превратилась в сад, который радует глаз обилием красок с весны до поздней осени. В этом году настал черед разделительной полосы на Лаагна теэ, сообщает управа Ласнамяэ.

Школьники высадят вдоль ”канавы” цветы на 38 клумбах общей площадью около 4 150 м2. В празднике примут участие около 800 человек, большая часть из которых — учащиеся 13 образовательных учреждений районов Ласнамяэ и Кесклинна. Им на помощь придут добровольцы из городских учреждений. Длина разделительной полосы на Лаагна теэ, на которой будет проходить праздник цветов, составляет 6,2 км и включает 11 отрезков между мостами.

Дорожное движение (за исключением общественного транспорта) будет перекрыто на протяжении всей Лаагна теэ от перекрестка Гонсиори до перекрестка Кярбери с 10:00 до 14:00. Движение автобусов будет осуществляться со скоростью 30 км/ час, для этого в обоих направлениях будет выделена одна полоса.

Для информирования участников дорожного движения будут установлены временные указатели и плакаты. Движение по мостам и внутри кварталов Ласнамяэ будет проходить без ограничений.

Управа Ласнамяэ надеется на понимание водителей автомобилей и советует по возможности избегать передвижения по Лаагна теэ 1 июня с 10:00 до 14:00. Схему закрытия движения можно найти здесь.