Кыва: свыше 1000 смертей от алкоголя в год — Конституция обязывает правительство вмешаться

Социал-демократы не согласны с мнением канцлера права о том, что повышение ставки акциза на слабый алкоголь противоречит Конституции. Об этом в четверг заявил председатель парламентской фракции соцдемов Кальви Кыва во время обсуждения в Рийгикогу предложения Юлле Мадизе изменить закон, согласно которому акциз на слабый алкоголь будет расти быстрее.

Депутат отметил: что касается реальных целей акцизной политики, то здесь канцлер права и правительство сошлись во мнении, — чрезмерное потребление алкоголя в Эстонии является одним из важнейших факторов, оказывающих вред здоровью населения, и установление ограничений для производства, продажи и потребления — необходимо.

”Согласно очень консервативным оценкам, расходы, связанные с нанесенным алкоголем вредом здоровью, составляют 2% от ВВП (если учитывать также смерти и потерянные годы жизни по вине спиртного). В 2015 году такой ущерб был оценен в 443 миллиона евро. В Эстонии ежегодно от алкоголя умирают как минимум 1000 человек. По подсчетам министерства социальных дел, в 2011 году случилось 1440 смертей. Это, например, население города Муствеэ или волости Колга-Яаани и Алатскиви”, — сказал Кальви Кыва.

Депутат напомнил также о тех погибших и потерпевших, которые не потребляют алкоголь, но которые стали жертвой, например, домашнего насилия или пострадали в автокатастрофе, случившейся из-за алкогольного опьянения водителя.

Кыва отметил, что конституционная обязанность законотворцев и правительства — принимать эффективные решения, чтобы эта драматичная статистика пошла на спад и больше людей оставалось в живых.

”Поэтому, по мнению социал-демократов, речь идет об исключительном случае: нужно скорректировать цены на алкоголь в соответствии с ростом доходов, — продолжил Кыва. — Повышение цен на алкоголь значительно сокращает ущерб, причиняемый зеленым змием в обществе. В данном случае здоровье наших людей перевешивает интересы предпринимателей”.

Также лидер фракции соцдемов напомнил об одном важном демократическом нюансе: парламент имеет право изменять решения, принятые ранее здесь же в Рийгикогу. Депутат надеется, что главная цель спора, поднятого канцлером права — достичь правовой ясности в отношении данных законодательной и исполнительной властью обещаний и возможности их изменить.