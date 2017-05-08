Кылварт: время исправлять ошибки в организации обучения детей с особыми образовательными потребностями

Тартуский окружной суд 4 мая 2017 года подтвердил решение административного суда о том, что государство, начиная с 1 сентября 2010 года, не выполняло надлежащим образом обязательства по содержанию школ для детей с особыми образовательными потребностями, нарушая этим права города Таллинна.

По словам вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, судебная практика показывает, что работа предыдущего правительства по содержанию школ для детей с особыми образовательными потребностями была неполноценной и противоречащей закону. ”Теперь суд однозначно объяснил, что является обязанностью государства, а что — самоуправления, — отметил Кылварт. — Поскольку в свое время государством не было создано достаточное количество мест в школах, Таллинн не смог отказаться от организации обучения детей с особыми образовательными потребностями и должен был обеспечить им качественное образование из своих средств. Самое важное, чтобы детям были гарантированы учебные места”.

Решение окружного суда является знаковым, поскольку разъясняет принципы организации обучения детей с особыми образовательными потребностями. Судебная практика дает ясные указания, как исправить давние ошибки в организации учебного процесса, чтобы обеспечить доступность школьного образования для детей с особыми образовательными потребностями.

”Радостно, что в лице нынешнего правительства у нас появился партнер, вместе с которым можно обсуждать распределение образовательных задач и вопросы финансирования, а также разработать необходимые решения. У нас появилась возможность вместе упорядочить эту сферу и ясно оговорить обязанности каждой из сторон, финансирование и зону ответственности. Таким образом, наладится образовательная сеть и организация обучения, от этого выиграют как дети, так и родители, — подтвердил Кылварт. — Надеемся, что это положит конец судебным разбирательствам Таллинна и государства о финансировании образования. Таллинн всегда был готов к сотрудничеству в организации и финансировании обучения детей с особыми образовательными потребностями, город готов к этому и сейчас”. По словам вице-мэра, город хочет договориться с министерством о покрытии расходов в период 2010-2017 гг. и обсудить будущее финансирование.

Тартуский окружной суд решением от 4 мая 2017 года постановил, что в задачи государства входит организация обучения детей с особыми образовательными потребностями, а связанные с этим расходы Таллинна следует возместить. Тартуский окружной суд постановил, что сеть государственных школ для детей с особыми образовательными потребностями не принимает в расчет стремление населения Эстонии в крупные города и не обеспечивает таллиннских учеников местами в школах вблизи дома в должной мере.

Поскольку обязанность дать образование лежит также на местных самоуправлениях, при бездействии государства места в школах должно создать самоуправление, так как право на образование — это основополагающее право, которого дети не должны быть лишены. По оценке административного суда, в этом случае расходы по выполнению государственной задачи следует покрыть из государственного бюджета.