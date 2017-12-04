Кылварт: в СМИ распространяются ложные утверждения об аудите в Тондираба

Распространяющиеся в СМИ утверждения, будто Таллиннская горуправа скрывала недочеты в работе Тондирабаского спортивного центра и утаивала от общественности результаты проведенного в учреждении аудита, являются ложными, подчеркивает председатель Таллиннского горсобрания и бывший вице-мэр Михаил Кылварт, передает Раэпресс.

”Утверждение о том, что результаты аудита скрывались от общественности — абсурдно. Во-первых, аудит Тондирабаского спортивного центра должен был быть проведен в качестве плановой проверки, но его начали раньше запланированного, поскольку поступила информация о том, что в спортивном центре могут иметься нарушения. Во-вторых, еще до окончания аудита (6 июня 2016 г.) городская служба внутреннего контроля обратилась в полицию с целью выяснения, не было ли в работе спортивного центра нарушений закона. Так как по окончании аудита внутренний контроль обнаружил в управлении центром серьезные недочеты, 10 января 2017 года внутренний контроль направил в полицию также окончательный отчет аудита. Однако информации о начале производства у города нет. Очевидно, что горуправа сама инициировала проведение аудита, активно занималась устранением выявленных недостатков, а затем обнародовала результаты проверки, включив их в повестку дня заседания правительства города”, — подчеркнул Кылварт.

”Заместитель директора спортивного центра, к работе которого имелись основные претензии, покинул должность сразу по окончании аудита. Руководителя учреждения Елену Глебову обязали исправить ошибки и устранить недочеты. Ответственность директора в данном случае заключается не в отстранении от исправления ситуации, но в напряженной работе для устранения ошибок и нарушений”, — добавил Кылварт.

”Необходимо понимать, что в отчете аудита описано то, что происходило в Тондирабаском спортивном центре полтора года назад. Сейчас дела обстоят иначе. На сегодняшний день руководство учреждения исправило описанные в аудите упущения и недостатки, сделало выводы и привело в порядок делопроизводство. Непременно последует повторный аудит, на основании которого будет принято решение относительно директора”, — отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

”Принимая во внимание, что речь идет об относительно недавно начавшем свою деятельность уникальном спортивном учреждении, центру будет дана возможность решить вопросы и проблемы, обнаруженные в ходе аудита, в скорейшем порядке, под руководством и наблюдением Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта, — пояснил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — Руководство центра представило стратегический план с финансовыми целями, из которых исходит в ежедневной работе. План дополняется и согласовывается с департаментом по делам молодежи и спорта”.

”Обвинения в адрес Михаила Кылварта, будто он препятствовал обнародованию результатов проверки, безосновательны. Во-первых, служба внутреннего контроля не подчиняется вице-мэру. Во-вторых, ни один член горуправы не может утвердить и обнародовать аудит — он может быть утвержден только решением горуправы, принятым на заседании. Мы, конечно, можем обратиться в службу внутреннего контроля с предложением провести аудит. Однако у нас нет права вмешиваться в процесс, не говоря уже о том, чтобы делать выводы и обнародовать публикацию”, — добавил Белобровцев.