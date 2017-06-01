Кылварт: тоска EKRE по нацистской Германии действительно по душе реформистам?

Член правления Центристской партии Михаил Кылварт назвал предвыборные лозунги члена Консервативной народной партии (EKRE) Георга Кирсберга, а также реакцию руководства партии на них недопустимыми. Теперь Партии реформ следует дать ясный ответ, является ли EKRE политической организацией, подходящей, на их взгляд, для вхождения в правительство, подчеркивается в пресс-релизе Центристской партии.

Среди предвыборных обещаний Кирсберга ”правильная” подача информации о Третьем рейхе на уроках истории, декриминализация отрицания Холокоста в Европе (в Эстонии отрицание Холокоста не криминализировано), искоренение ислама, лишение гражданства и высылка из Эстонии ”враждебных русских”. Данные обещания не входят в официальную программу Консервативной народной партии, однако председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме, комментируя обещания Кирсберга, заявил: ”Люди вступают в партию добровольно и подтверждают в своем заявлении, что поддерживают устав и программу партии и, если они не распространяют убеждения, противоречащие данным документам, то нет основания их осуждать”.

По словам Михаила Кылварта, озабоченность вызывает прежде всего реакция Мартина Хельме, одного из руководителей EKRE, который фактически признал соответствие обещаний Георга Кирсберга уставным документам, а значит идеологии партии. ”Немыслимо, чтобы общественность спокойно воспринимала предвыборные обещания, которые по существу являются отражением нацисткой идеологии. Ужасы Холокоста исчисляются миллионами замученных, расстрелянных, задушенных в газовых камерах невинных людей. Опираясь на бесчеловечную идеологию, нацисты планомерно уничтожали всех евреев и на территории Эстонии”, — сказал Кылварт.

Кылварт отметил, что в свете этого особенно невероятным кажется заявление Партии реформ о возможности создания правой коалиции с EKRE. ”Партия реформ в самом деле согласна с утверждениями, которые провозглашает член EKRE с одобрения руководства партии?” — задается вопросом Кылварт. По его словам, если для EKRE подобное является нормой, то либеральная и проевропейская Партия реформ должна была бы по идее дистанцироваться от них. ”Хотелось бы дождаться от руководства Партии реформ четкого заявления о невозможности сотрудничества с EKRE. Или же для них подобные обещания являются приемлемыми?” — подытожил Кылварт.