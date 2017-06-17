Кылварт: Тондирабаская школа по интересам примет 1200 детей

В пятницу, 16 июня, состоялся "праздник стропил", или подведение под крышу Тондирабаской школы по интересам (ул. Пунане, 69). Уже с осени она будет обеспечивать досуг 1200 ребят, значится в пресс-релизе.

Водружаемый на стропила венок сегодня принял от строителей вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. Он подчеркнул, что за последние несколько лет численность населения в Ласнамяэ заметно возросла, а значит появилось больше детей и молодежи. ”Наша цель — создать для каждого живущего в Таллинне ребенка современные условия посещения кружков рядом с домом, чтобы каждый мог обнаружить и развить свои таланты. К сожалению, в районе города с самым многочисленным населением отсутствовала муниципальная школа по интересам общей направленности, — отметил Кылварт. — Начиная с будущей осени Тондирабаская школа по интересам предложит занятия для 1200 ребят. У них будет широкий выбор различных кружков, от автомоделирования до дизайна и создания модных нарядов. Каждый сможет найти занятие по душе”.

С 1 сентября школа по интересам, расположенная в здании бывшей общеобразовательной школы, примет до 1200 детей. К этому времени должен быть закончен второй корпус и пристройка в 480 кв. м., из которых на 232 кв. м. расположится Открытый молодежный центр.

В ходе работ обновляются технические и вентиляционные сети, утепляется внешний фасад и крыша здания, рядом появится парковка. Стоимость работ — 3,6 миллиона евро. Ориентировочная стоимость внутреннего оборудования — 200 тысяч евро. Пока в здании бывшей Тондирабаской гимназии действует Ласнамяэская музыкальная школа, а бывший спортзал сдается в аренду.

Предварительная регистрация и информация о Тондирабаской школе по интересам — на городской странице.