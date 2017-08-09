Кылварт: таллиннские гимназисты получат бесплатное питание

С нового учебного года Таллинн будет обеспечивать бесплатное питание не только в основной школе, но и в гимназии.

В 2017 году город выделил на обеды ученикам основной школы 3,2 миллиона евро, к этому в первом дополнительном бюджете добавлено 295 000, чтобы обеспечить бесплатными обедами и гимназистов, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что бесплатное школьное питание — это важный шаг не только в социальном, но и в образовательном плане, ведь если ученики сыты, они могут сосредоточиться на учебе. ”Для многих школьный обед, к сожалению, — единственная возможность получить полноценное горячее питание, — сказал Кылварт. — К тому же, нередко школьные дни затягиваются: после уроков ребята отправляются на тренировки, занятия музыкой или в другие кружки по интересам”. Вице-мэр также подметил, что школьный обед несомненно полезнее и дешевле, чем холодные перекусы и фаст-фуд.

С начала 2015 года государство выделяло 78 центов на обеды для учеников гимназий, оставшиеся 58 центов от его стоимости они должны были оплачивать сами. Ходатайствовать о получении бесплатного питания до сих пор могли лишь гимназисты из малообеспеченных семей. Ученики основной школы питаются бесплатно с 2006 года.