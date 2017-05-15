Кылварт: Таави Аас – профессиональный руководитель

У Таави Ааса огромный опыт руководящей работы, он прекрасно ориентируется в вопросах планирования и городского хозяйства, считает вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. Об этом сообщает Раэпресс.

”Таави Аас служит в Таллиннской городской управе уже 12 лет, последние шесть лет мы работаем вместе. За эти годы не раз убеждался в его профессионализме: будь то вопросы транспорта и городского планирования или сбалансированности городского бюджета. Таави способен принимать неординарные, ориентированные на перспективу решения, он воплощал в жизнь идею введения бесплатного общественного транспорта. Во многом благодаря этому проекту увеличился приток новых жителей в Таллинн”, — сказал Кылварт.

По его словам, Аас, который последние два года является исполняющим обязанности мэра столицы, относится к тому типу руководителей, которые работают не на пиар, а на результат. ”Согласно последним данным опросов населения, 95% горожан довольны условиями жизни в Таллинне и 93% довольны жизнью в столичных районах”, — добавил Кылварт.

