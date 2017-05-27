Кылварт: пункту обмена шприцев не место вблизи Дома молодежи

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал Институт развития здоровья отказаться от плана разместить предназначенный для наркоманов пункт обмена шприцев в непосредственной близости от Коплиского дома молодежи, сообщает Раэпресс.

Кылварт поддержал предложение создать совместную комиссию, в состав которой вошли бы представители Института развития здоровья, Таллиннской городской управы и районной управы, с целью найти для пункта обмена шприцев более приемлемое место.

”Намерение Института развития здоровья разместить учреждение, оказывающее услугу обмена шприцев, в жилом доме по адресу ул. Ситси, 28 нельзя назвать разумным в ситуации, когда как местная община, так и самоуправление выступают категорически против этого плана. Опыт показал, что жилой дом — неподходящее место для пункта обмена шприцев”, — сказал Михаил Кылварт.

”В нескольких сотнях метров от дома по ул. Ситси, 28 находится несколько муниципальных детских учреждений. В том числе Коплиский дом молодежи, который обратился к нам с просьбой вмешаться и не допустить размещения обменного пункта в непосредственной близости от детских садов и молодежного центра. Считаю, что государственное учреждение не может игнорировать опасения и ожидания людей”, — добавил Кылварт.