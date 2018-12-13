13.12.2018, 20:05

Кылварт предложил сократить число депутатов Таллиннского горсобрания до 63

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rus.delfi.ee
EST 49
Tallinna linnavolikogu 03.05.2017
Mihhail KõlvartFoto: Taavi Sepp

Председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт предложил сократить число депутатов местного законодательного органа с 79 до 63 человек — проект соответствующего решения Кылварт представил на заседании столичного горсобрания в четверг, 13 декабря.

Он обосновал свое предложение тем, что принятое в прошлом решение увеличить число мест в горсобрании не выполнило своей цели — увеличить представительство в нем небольших городских районов и избирательных союзов, передает rus.err.ee.

"Десять лет назад, когда в Закон о выборах в собрания местных самоуправлений внесли изменение, согласно которому в собраниях самоуправлений с числом жителей более 300 000 минимальное число депутатов должно быть 79, в качестве причины указывали необходимость демократизации и предоставления небольшим городским районам и избирательным союзам возможности иметь представительство в горсобрании", — заявил Кылварт в распространенном пресс-службой Таллиннского горсобрания сообщении и подчеркнул, что после этого выборы в местные самоуправления были проведены три раза, и ни один избирательный союз в Таллиннское горсобрание не попал: "В реальности только выросли фракции политических партий".

По его оценке, реальная причина принятия поправок заключалась в попытке не дать Центристской партии получить абсолютное большинство в горсобрании: "Как известно, и этой цели добиться не удалось".

Кылварт также высказался за пересмотр т.н. "закона о двух стульях", который позволяет политикам одновременно являться депутатами Рийгикогу и местных законодательных органов.

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