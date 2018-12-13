Кылварт предложил сократить число депутатов Таллиннского горсобрания до 63

Он обосновал свое предложение тем, что принятое в прошлом решение увеличить число мест в горсобрании не выполнило своей цели — увеличить представительство в нем небольших городских районов и избирательных союзов, передает rus.err.ee.

"Десять лет назад, когда в Закон о выборах в собрания местных самоуправлений внесли изменение, согласно которому в собраниях самоуправлений с числом жителей более 300 000 минимальное число депутатов должно быть 79, в качестве причины указывали необходимость демократизации и предоставления небольшим городским районам и избирательным союзам возможности иметь представительство в горсобрании", — заявил Кылварт в распространенном пресс-службой Таллиннского горсобрания сообщении и подчеркнул, что после этого выборы в местные самоуправления были проведены три раза, и ни один избирательный союз в Таллиннское горсобрание не попал: "В реальности только выросли фракции политических партий".

По его оценке, реальная причина принятия поправок заключалась в попытке не дать Центристской партии получить абсолютное большинство в горсобрании: "Как известно, и этой цели добиться не удалось".