08.10.2018, 18:40

Кылварт: понимает ли Кристен Михал, что такое уважение к государственному флагу?

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rus.delfi.ee
EST
Totaalne etteütlus
Totaalne etteütlusFoto: Jaanus Lensment

На прошедшем недавно заседании Таллинского городского собрания продолжилась полемика вокруг государственного флага Эстонии. Кристен Михал и фракция реформистской партии обвиняет председателя горсобрания в нежелании устанавливать сине-черно-белый флаг в зале заседаний.

”Печально наблюдать за тем, как коллега из реформистской фракции Кристен Михал пытается противопоставлять государственный флаг и Кылварта, — сказал председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт. — Вполне очевидно, из каких соображений раздувается конфронтация и делаются личные выпады.

”Становится стыдно, что городское собрание занято подобного рода ”дискуссией”. Полагаю, многих, как и меня лично, задевает, что из флага Эстонии умышленно делается разменная монета в низкопрофильной политической игре”, — добавил Кылварт.

”Хочется спросить у коллеги Кристена Михала: сколько раз ему приходилось стоять на международной арене, над которой, благодаря его усилиям, развевался флаг Эстонии, а сотни людей из разных стран вставали под звучание национального гимна? В моей жизни были такие моменты и это больше похоже на проявление действительного уважения к государственному флагу, чем политическое позирование на сине-черно-белом фоне для привлечения общественного внимания”, — подчеркнул Кылварт.

Он добавил, что для внесения и размещения большого государственного флага в помещение существует определенный этикет, с которым можно ознакомиться на сайте Государственной канцелярии. ”В зале заседаний Таллиннского горсобрания нет места, которое отвечало бы всем требованиям. Это обусловлено недостаточным метражом, высотой потолков и плотностью расположения посадочных мест. Место позади пульта, куда самовольно был внесен триколор, или, как было предложено, между депутатами реформистской партии не является приемлемым для расположения государственного флага. Хочется верить, что депутаты городского собрания сохранят достоинство в создавшейся ”вокруг флага” ситуации”, — подытожил Кылварт.

С мнением председателя горсобрания согласен эксперт, архитектор Сийри Ныва, которая занималась проектированием последнего ремонта и перестройки зала заседаний Таллиннского горсобрания.

”Государственный флаг требует вокруг себя большого свободного пространства. Для установки в соответствии с требованиями, флаг должен находиться на металлическом основании наклонно, что обеспечивает хорошую видимость флага. — В зале заседаний городского собрания и прилегающем к нему помещении нет подходящего для этого места, а для его создания требуется перестройка и перестановка мебели. Перестановка мебели на данный момент невозможна, поскольку в нее строены техносистемы (звук в зале, видеотрансляция и система голосования), а вся кабельная сеть находится под покрытием пола. Единственное место, подходящее для экспонирования флага, — это, благодаря высокому потолку, фойе третьего этажа”, — пояснила архитектор.

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