Кылварт: понимает ли Кристен Михал, что такое уважение к государственному флагу?

Он добавил, что для внесения и размещения большого государственного флага в помещение существует определенный этикет, с которым можно ознакомиться на сайте Государственной канцелярии. ”В зале заседаний Таллиннского горсобрания нет места, которое отвечало бы всем требованиям. Это обусловлено недостаточным метражом, высотой потолков и плотностью расположения посадочных мест. Место позади пульта, куда самовольно был внесен триколор, или, как было предложено, между депутатами реформистской партии не является приемлемым для расположения государственного флага. Хочется верить, что депутаты городского собрания сохранят достоинство в создавшейся ”вокруг флага” ситуации”, — подытожил Кылварт.
С мнением председателя горсобрания согласен эксперт, архитектор Сийри Ныва, которая занималась проектированием последнего ремонта и перестройки зала заседаний Таллиннского горсобрания.
”Государственный флаг требует вокруг себя большого свободного пространства. Для установки в соответствии с требованиями, флаг должен находиться на металлическом основании наклонно, что обеспечивает хорошую видимость флага. — В зале заседаний городского собрания и прилегающем к нему помещении нет подходящего для этого места, а для его создания требуется перестройка и перестановка мебели. Перестановка мебели на данный момент невозможна, поскольку в нее строены техносистемы (звук в зале, видеотрансляция и система голосования), а вся кабельная сеть находится под покрытием пола. Единственное место, подходящее для экспонирования флага, — это, благодаря высокому потолку, фойе третьего этажа”, — пояснила архитектор.