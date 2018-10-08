Кылварт: понимает ли Кристен Михал, что такое уважение к государственному флагу?

”Печально наблюдать за тем, как коллега из реформистской фракции Кристен Михал пытается противопоставлять государственный флаг и Кылварта, — сказал председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт. — Вполне очевидно, из каких соображений раздувается конфронтация и делаются личные выпады.

”Становится стыдно, что городское собрание занято подобного рода ”дискуссией”. Полагаю, многих, как и меня лично, задевает, что из флага Эстонии умышленно делается разменная монета в низкопрофильной политической игре”, — добавил Кылварт.

”Хочется спросить у коллеги Кристена Михала: сколько раз ему приходилось стоять на международной арене, над которой, благодаря его усилиям, развевался флаг Эстонии, а сотни людей из разных стран вставали под звучание национального гимна? В моей жизни были такие моменты и это больше похоже на проявление действительного уважения к государственному флагу, чем политическое позирование на сине-черно-белом фоне для привлечения общественного внимания”, — подчеркнул Кылварт.