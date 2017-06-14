Кылварт: плохо, что в попытке дискредитировать меня, была брошена тень на большой спортклуб

"Delfi в статье ”Abilinnapea Kõlvartiga seotud spordiklubi jäi vahele maksudega vassimises hinnalise maasturi rentimisel” (”У спортклуба, с которым связан Кылварт, имеется задолженность по налогам”) осветил некоторые детали судебного спора между спортивным клубом таэквондо ”Катлери” (КТК) и Налогово-таможенным департаментом. К сожалению, издание не удосужилось взять комментарий ни у меня, ни у представителей клуба. Также в статье опущены важные детали дела", — пишет вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт в своем комментарии.

"Налогово-таможенный департамент инициировал делопроизводство в отношении клуба ”Катлери” в 2014 году, претензии были выдвинуты в 2015-м. КТК оспорил решение налогового департамента во всех трех судебных инстанциях. В итоге требуемая сумма была сокращена более чем на половину, суд также обязал департамент компенсировать часть расходов клуба на юридическую помощь. Таким образом, налоговый департамент вернул на счет клуба часть внесенных взысканий и частично компенсировал затраты на адвокатов.

Вряд ли для кого-то было открытием, что я более 20 лет занимаюсь тренерской деятельностью, последние 6 лет — на общественных началах, и не только связан, но стою у истоков создания Клуба таэквондо ”Катлери” и Эстонского союза таэквондо. Тренеры КТК, как и я, будучи жителями Таллинна, с конца 90-х годов ездят по всей Эстонии, проводя тренировки, мастер-классы и показательные выступления. Благодаря нашей последовательной и целенаправленной деятельности этот вид спорта стал развиваться в разных уголках страны, а новые клубы появились в Пярну, Тапа, Кохтла-Ярве, Палдиски, Маарду, Хаапсалу, Муствеэ и др.

Годами тренеры работали на добровольных началах и сами оплачивали топливо и амортизацию личного транспорта. Со временем клуб стал в состоянии оплачивать тренерам поездки. Однако, как выяснилось после налоговой проверки и решения суда, расходы, связанные с поездками на тренировки в другие города, нельзя было покрывать со счета клуба, поскольку, согласно позиции налогового департамента, проведение тренерами занятий в других городах кажется ”неправдоподобным” и даже если тренировки проходили, то были предназначены для членов других клубов. Возникает логичный вопрос, неужели цели развития таэквондо и популяризации здорового образа жизни, прописанные в уставе ”Катлери”, распространяются лишь на членов клуба, вносящих членские взносы?

Налоговый департамент даже подверг сомнению, что в 2013 году я ездил вместе с командой на машине на Чемпионат мира в Болгарию в качестве тренера. По утверждению департамента, я ездил не тренером, а… президентом Эстонского союза таэквондо, соответственно, расходы на транспорт были неправомочными. Мой многолетний стаж, международная сертификация, аккредитация тренера на ЧМ, а, главное, мои воспитанники из КТК, составлявшие костяк сборной, конечно, аргументом не являются. Я действительно возглавляю Эстонский союз таэквондо, но это не мешает мне быть и тренером.

Следующая претензия, которая осталась для нас непонятной, — это аренда помещений для проведения тренировок. Выяснилось, что когда наши спортсмены для общефизического развития посещали бассейн или занимались йогой, клуб не мог оплачивать аренду. Для налогового департамента также осталось непонятным, что наши спортсмены, кроме таэквондо, занимаются и выступают на соревнованиях по другим видам единоборств. Видимо, то, что для связанных со спортом людей является само собой разумеющимся, непозволительно с точки зрения налогов.

Что касается журнала поездок, то следует признать, что в бухгалтерии клуба действительно были допущены ошибки в его ведении. Их выявил налоговый департамент, суд с нашими доводами не согласился, и клуб оплатил налоговую претензию. Те, кто хоть раз сталкивался с заполнением данного документа, знают, что ошибиться достаточно просто, но журнал велся и деньги за личные поездки в кассу вносились. Поэтому никто не вправе обвинять клуб в сознательном жульничестве.

Плохо, что в попытке дискредитировать меня, была брошена тень на большой спортивный клуб, вырастивший победителей и призеров чемпионатов мира и Европы. Таких результатов невозможно добиться, жульничая и ставя перед собой меркантильные цели. Если налоговое решение по КТК станет правовым прецедентом, то многим спортивным организациям придется пересмотреть свою деятельность. Иначе они рискуют столкнуться с налоговыми претензиями, как это было с клубами, которые платили тренерам и спортсменам вместо зарплат стипендии".