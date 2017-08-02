Кылварт — однопартийцам: мы должны победить на выборах, чтобы не пришлось краснеть перед избирателями

Сегодня, как сообщила пресс-служба Центристской партии, вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт выступил с публичным обращением к однопартийцам. Приводим тест письма в полном объеме:

Последние два месяца внутренняя жизнь Центристской партии была основной темой для обсуждения во всех медиаканалах. Противоречия и конфликты всегда привлекают внимание общественности, и мы получили его больше, чем достаточно. Cтыдно читать некоторые мнения и „обмен любезностями”. Пора уже всем определиться со своими дальнейшими шагами и прекратить создавать интригу. Необходимо общими усилиями двигаться вперёд, а не раскачивать лодку.

В большой политической организации всегда есть место для различных точек зрения, а конструктивные дебаты способствуют развитию. Мы доказали, что в состоянии не просто договариваться, а через обсуждения и обмен мнениями укреплять партию. Яна Тоом не только заявила о том, что остаётся и будет поддерживать партию, но и внесла конкретные предложения в предвыборную программу и регламент партии. Обе инициативы уже утверждены партийным правлением.

Однако дебаты не могут длиться вечно — всему есть разумные пределы. Люди устали от неопределённости. Нашего избирателя интересует не то, кто каким номером и под какой вывеской будет баллотироваться, а то, что мы реально можем для него сделать. На протяжении последних четырёх выборных периодов мы удостаивались в Таллинне доверия абсолютного большинства избирателей, что позволяло защищать их интересы в соответствии с идеологией и программой Центристской партии. Это отразилось в реализации больших и смелых проектов: бесплатный общественный транспорт, строительство муниципального жилья, бесплатное питание для детей во всех муниципальных образовательных учреждениях и многое другое.

Недавно Эдгар Сависаар дал понять, что не поддержит центристскую партию на предстоящих выборах, а создаст свой список. Мы все помним, что Эдгар Сависаар стоит у истоков восстановления независимости Эстонии, многие годы прикладывал усилия для развития Таллинна. Он по-прежнему остаётся одним из символов Центристской партии и останется её членом, не смотря ни на что. Но мы не можем ставить интересы избирателей в зависимость от решений одного человека. Мы должны двигаться вперёд: только большая сильная организация способна реально воплощать свои идеи в жизнь, а не разбрасываться пустыми лозунгами.

Центристская партия должна победить в октябре на выборах в Таллинне, чтобы не пришлось краснеть перед людьми, которые в нас поверили. Мы в состоянии приложить для этого максимум усилий, потому что мы работаем, когда другие обещают!