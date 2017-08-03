Кылварт не считает союз Сависаара серьезным соперником: наш главный конкурент — Партия реформ

В четверг Эдгар Сависаар и Ольга Иванова объявили о создании собственного отдельного союза на выборах. Комментируя эту ситуацию, Михаил Кылварт отметил, что он не видит союз Сависаара серьезным конкурентом.



Сегодняшний день также не дал политику ответа, зачем он — этот отдельный союз — вообще нужен. ”Если говорить о большем плане, то избирательный союз не в состоянии в достаточной мере удовлетворить интересы избирателей. Это может реализовать лишь крупная организация”, — прокомментировал Кылварт и добавил, что ввиду этого он не видит союз Сависаара среди крупных конкурентов. ”Идеологически наш главный конкурент — Партия реформ”.