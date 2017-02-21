Кылварт: наша цель — победить на выборах в Таллинне

Вице-спикер Таллинна Михаил Кылвар возглавит избирательный список Центристской партии в Ласнамяэ. Соответствующее решение было принято вчера членами Совета Таллинна по предложение председателя Центристской партии, значится в пресс-релизе.

По словам Кылварта, в свете предстоящий выборов в органы местного самоуправления силы и уверенности придают результаты свежего социологического исследования. Согласно опросу, 95 процентов горожан довольны условиями жизни в Таллинне и 93% довольны жизнью в столичных районах. Как отметил вице-мэр, планка поставлена высоко и теперь нужно приложить все усилия для того, чтобы не растерять высокий процент доверия со стороны жителей столицы.

”Развитие города — это долгосрочный процесс, которые не должен останавливаться. Мы работаем изо дня в день во имя того, чтобы город становился лучше. Работу в этом направлении мы собираемся продолжить. Именно поэтому наша цель — победить на выборах в Таллинне!” — сказал Кылварт.