10.04.2017, 20:24

Кылварт: будем надеяться, что через полгода Гаранжа сдаст экзамен по эстонскому на нужную категорию

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rus.delfi.ee
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Кылварт: будем надеяться, что через полгода Гаранжа сдаст экзамен по эстонскому на нужную категорию
Raepress

Директор Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа до сих пор не сдал экзамен на владение эстонским языком на необходимую категорию, но вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт смотрит в этом отношении на будущее с оптимизмом.

Член горсобрания Ынне Пиллак (Партия реформ) в своем запросе поинтересовалась, почему департамент образования не смог обеспечить Гаранже должных знаний. Михаил Кылварт отметил на это, что каждый человек может сам учить язык и повышать уровень владения: ”Таллиннский департамент образования как работодатель, согласно рекомендациям языковой инспекции, инспирировал и мотивировал Сергей Гаранжу на изучение языка”.

Пихлак отметила, что проблемы Гаранжи с эстонским языком уходят корнями в 1990-е. ”Насколько нам известно, Гаранжа учит язык с 1990-х годов. Он посещал различные языковые курсы и прибегал ко всевозможным методикам. К сожалению, ему до сих пор не удалось сдать экзамен на нужную категорию, — ответил Кылварт. — Гаранжа обещал продолжить изучение. Будем надеяться, что через полгода он сдаст экзамен на необходимый уровень”.

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