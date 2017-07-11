Квота исчерпана: эстонские фирмы рискуют остаться без иностранных специалистов, работники — без медпомощи

В этом году в Эстонии годовая миграционная квота — 0,1% от населения, то есть 1317 человек — впервые была исчерпана уже за первые шесть месяцев, пишет Eesti Päevaleht.

Это означает, что в последующие шесть месяцев Департамент полиции и погранохраны не сможет выдать вид на жительство приезжающим в Эстонию на работу иностранцам. И это несмотря на то, что в прошлом году по достижении предельной цифры из-под действия квоты были выведены работники ИТ-сектора и старптапов.

Например, Viru Keemia Grupp тесно сотрудничает с российскими вузами, предлагая студентам практику, так как в Эстонии необходимым предприятию специальностям просто не обучают. Руководитель отдела по работе с персоналом Теа Алликмяэ как раз сейчас оказалась лицом к лицу с ситуацией, когда прошедший на VKG практику студент из Уфы в июне закончил университет и находится в ожидании предложения о работе в Эстонии. Похоже, что с достижением квоты довести дело до конца будет нелегко. В департаменте посоветовали на первое время оформить специалисту краткосрочный договор на основании визы, что, однако, означало бы двойную работу для самого предприятия и неуверенность в завтрашнем дне для новоиспеченного специалиста. Но даже если молодой инженер согласится приехать в Эстонию на таких основаниях, у него не будет доступа к государственным услугам.

График

Владелец фирмы MoveMyTalent, предлагающей помощь приезжающим в Эстонию на работу иностранцам, Лаура Салу говорит, что в случае с краткосрочной регистрацией работника на основании визы у последнего нет права на доступ к общественным услугам, например на поход к врачу. ”Как раз сейчас мы ломаем голову над случаем с переезжающей в Эстонию из Украины семьи. Мать семейства беременна, и мы думаем, как сделать так, чтобы она смогла сделать тут все свои дела”, — привела пример Салу.

Все общественные услуги становятся доступными после регистрации в регистре народонаселения, что можно сделать только при получении вида на жительство. ”Это крайне неудобно: ты не можешь выбрать семейного врача, записать детей в сад или школу. Если им нужен рецепт, больничный или врач-специалист, то они этого не получают”, — пояснила Салу и добавила, что некоторые семьи с детьми даже вынуждены были посещать частные клиники, хотя у них была медицинская страховка.

Примечательно, что Министерство внутренних дел уже полтора года в курсе ситуации, но ничего не предпринимает. Советник со связям с общественностью министерства Кристин Раммус признала, что в связи с выполнением квот встал вопрос о доступе к публичным услугам для людей, находящихся в Эстонии на основании краткосрочных трудовых отношений, поэтому министерство рассматривает возможность внесения поправок в закон о регистре народонаселения.

По оценке исполнительного директора Hansavest Rental, занимающейся посредничеством при поставке в Эстонию квалифицированной рабочей силы, Янека Сирка, эстонские предприятия в ближайшие пять-десять лет будут нуждаться примерно в 50 000 новых работниках. ”Промышленность развивалась быстрее, чем росло население Эстонии. Мы не можем сами увеличивать численность нашего населения настолько быстро, насколько быстро развивается производство”, — сказал он, отметив, что нынешняя квота была установлена на основании устаревших к настоящему моменту данных о промышленности и безработице.