Квартирные товарищества Таллинна могут ходатайствовать о субсидиях

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк призвала квартирные товарищества проявлять большую активность в деле представления ходатайств, поскольку выделенные на эти цели до конца года средства еще не распределены. Так, на проект "Зеленый двор" из выделенных 40 тысяч евро пока использованы только чуть более 15 тысяч, забронированы уже принятыми решениями почти 21,5 тысячи, а около 3,5 тысячи свободны. Субсидии на обучение получили 55 квартирных товариществ в сумму 6 тысяч евро, а свободных средств еще более 10 тысяч евро. Субсидии на экспертизу балконов получило 21 квартирное товарищество. Из 40 тысяч выделенных на эти цели евро ждут заявок почти 23 тысячи евро.

Вырк также отметила, что, по сравнению с предшествующими годами, процедура рассмотрения, назначения и выплаты субсидий значительно ускорилась и упростилась. Ходатайства можно подавать в среде самообслуживания по адресам, соответственно: http://www.tallinn.ee/Teenus-Projekt-Roheline-ou, https://www.tallinn.ee/Teenus-Korteriuhistute-koolitamise-toetamine и https://www.tallinn.ee/Teenus-Rodude-ja-varikatuste-toetus