Квартирные товарищества против должников и ”мёртвых душ”: чем поможет государство?

Что же касается должников-россиян, то здесь играет свою роль действующий ещё с 1995 года эстонско-российский договор о взаимной правовой помощи. Международное соглашение, в принципе, имеет приоритет над внутренним законодательством, и если в эстонский суд подаётся иск против должника по квартплате, чьим основным местом проживания является Россия, то эстонский суд такой иск, согласно договору, разбирать не станет, а посоветует обращаться в суд российский.

Кстати, аналогичный договор у Эстонии имеется и с Украиной.

- Надо, чтобы эстонские суды всё-таки принимали подобные заявления, откуда же мы можем знать, где фактически проживает должник, в какой российский суд нам идти, — призывала на семинаре сторона квартирных товариществ, добавляя, что и об изменении международного договора стоит подумать, и о том, чтоб какими-то мерами подстраховываться от будущих проблем уже на этапе продажи квартиры нерезиденту Эстонии.

Ускоренное производство и опека над имуществом отсутствующего

Советник службы частного права министерства юстиции Вайке Муруметс обратила внимание ида-вируской аудитории на два инструмента, которые законодательство даёт квартирным товариществам для борьбы с должниками.

Первый — это возможность подать в суд заявление о т.н. ускоренном производстве по платёжному поручению. В этом случае размер денежного требования (т.е. сколько пытаются взыскать с должника) ограничен суммой 6400 евро. Если должник не выскажет по поводу этого требования своих возражений, то составленное судом платёжное требование приравнивается к исполнительному документу.

Если возражения последуют или сумма требований больше — дело разбирается уже как обычный иск.

- В обычном производстве товарищество должно обосновать и доказать свои требования, то есть показать, как именно сложилась сумма долга, какие решения принимались о ремонтном фонде, как распределялись в доме платежи и т.д., — обратила внимание Муруметс.

В случае с должниками-”мёртвыми душами” Муруметс рекомендовала использовать существующую не первый год возможность ходатайствовать перед судом о назначении для квартиры должника опеки над имуществом длительно отсутствующего лица. Такая мера уже применяется в случаях, если хозяин, например, отправляется в тюрьму. Опека может быть назначена как на определённое, так и неопределённое время, и управляющий имуществом должен регулярно отчитываться перед судом. На практике это, скорее всего, будет выглядеть так, что суд назначит опекуном имущества товарищество, а то сможет сдать проблемную квартиру внаём, чтобы покрывать образовавшийся долг.

С первого захода опеку над квартирой запропастившегося должника могут и не назначить. Судья может сказать, что мы имеем дело не с без вести пропавшим, и заявление в производство не принять. В таком случае стоит либо оспорить этот отказ — тогда, может статься, вопрос дойдёт до Госсуда и появится юридический прецедент, либо откорректировать заявление об опеке и подать заново. Есть шанс, что другой судья его примет и рассмотрит.

- В таком заявлении нужно показать, что об опеке ходатайствуют в интересах и самого отсутствующего лица, — чтобы исключить дальнейший рост его задолженности, — предупредила Муруметс.

На вопрос ”ИП” о возможности принимать какие-то страховочные меры против гипотетических долгов на этапе продажи квартиры собственнику из России чиновница ответила, что КТ в такой сделке не участвует, а продавец не заинтересован обременять свой товар ещё какими-то условиями, да и вообще установление ограничений на собственность — это сложная тема. Нереалистично, по мнению Муруметс, и откорректировать в интересах эстонских квартирных товариществ международный договор о правовом взаимодействии.

- Сегодняшнее законодательство позволяет подходить к этим вопросам взвешенно. Если судебная практика покажет иное — может быть, придётся думать и об изменении законов, — резюмировала представитель минюста.

Изменения будут

Другой представитель того же ведомства — руководитель службы частного права Индрек Нийклус сказал, что некоторые изменения правил игры для КТ и самоуправлений всё же готовятся.

Во-первых, министерство планирует несколько удешевить судебное производство ”КТ против должника”. Осенью официально будет предложено, чтобы квартирные товарищества не платили госпошлину на старте судебного производства, что коснулось бы рассмотрения как обычных исков, так и заявлений о производстве ускоренном.

- Пошлину, в конце концов, заплатит тот, кто судебный спор проиграет, — пояснил Нийклус.

Кроме того, на правительственном уровне решено, что в следующем году в Ида-Вирумаа и в других регионах Эстонии проведут пилотный проект, в ходе которого совместно с самоуправлениями будут опробовать механизмы законного изъятия квартирных собственностей у полностью запустивших их хозяев.

- Одна из идей — попробовать принудительное отчуждение этих бесхозных квартир в интересах общества.

Нийклус подчеркнул, что тестироваться эти механизмы будут на единичных домах.