21.11.2018, 20:30

Квартирные товарищества не хотят использовать все возможности, которые предлагает Таллинн

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rus.delfi.ee
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Lasnamägi
Pilt on illustratiivneFoto: Madis Veltman

Таллинн поддерживает квартирные товарищества в рамках различных проектов, которые помогают сделать городскую среду более приятной. До сих пор заинтересованность квартирных товариществ была низкой, сообщает управа Пирита.

”Город предлагает разные возможности для поддержки квартирных товариществ. Например, распределяются субсидии в рамках проектов ”Зеленый двор” и ”Дворы в порядок”. Проекты, поддерживаемые городом Таллинн, являются ярким примером того, что жители сами могут многое сделать для окружающей среды — в районе появляется все больше и больше приведенных в порядок дворов”, — рассказала старейшина района Пирита Алина Тубли.

По словам старейшины района, заинтересованность квартирных товариществ в поддержке в рамках проектов была весьма низкой.

”В Пирита насчитывается более 300 квартирных товариществ, но в рамках двух проектов мы получили всего 7 ходатайств. Субсидия была выделена квартирным товариществам на борьбу с сорняками на пешеходных и проезжих дорогах, на строительство парковочных мест, на вырубку деревьев, на приобретение стоячих и подвесных ваз и на улучшение зеленых насаждений. Ходатайства, поданные квартирными товариществами, были удовлетворены, и город Таллинн поддержал проекты в Пирита более чем 10 000 евро”.

Дополнительную информацию вы найдете на страницах https://www.tallinn.ee/Teenus-Projekt-Roheline-ou и https://www.tallinn.ee/Teenus-Hoovid-korda-toetus.

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