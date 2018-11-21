Квартирные товарищества не хотят использовать все возможности, которые предлагает Таллинн

”Город предлагает разные возможности для поддержки квартирных товариществ. Например, распределяются субсидии в рамках проектов ”Зеленый двор” и ”Дворы в порядок”. Проекты, поддерживаемые городом Таллинн, являются ярким примером того, что жители сами могут многое сделать для окружающей среды — в районе появляется все больше и больше приведенных в порядок дворов”, — рассказала старейшина района Пирита Алина Тубли.

По словам старейшины района, заинтересованность квартирных товариществ в поддержке в рамках проектов была весьма низкой.

”В Пирита насчитывается более 300 квартирных товариществ, но в рамках двух проектов мы получили всего 7 ходатайств. Субсидия была выделена квартирным товариществам на борьбу с сорняками на пешеходных и проезжих дорогах, на строительство парковочных мест, на вырубку деревьев, на приобретение стоячих и подвесных ваз и на улучшение зеленых насаждений. Ходатайства, поданные квартирными товариществами, были удовлетворены, и город Таллинн поддержал проекты в Пирита более чем 10 000 евро”.

Дополнительную информацию вы найдете на страницах https://www.tallinn.ee/Teenus-Projekt-Roheline-ou и https://www.tallinn.ee/Teenus-Hoovid-korda-toetus.