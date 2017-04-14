Квартирные товарищества Ласнамяэ познакомились с опытом белорусских коллег

В ходе совместного визита в Минск представители районной управы Ласнамяэ и квартирных товариществ района познакомились с системой жилищно-коммунального хозяйства Партизанского района столицы Белоруссии, сообщает управа столичного района.

”Квартирные товарищества являются полноценным партнером районной управы в обеспечении привлекательности и безопасности нашей общей с вами жилой среды. Мне очень приятно, что помимо ежемесячных инфодней для квартирных товариществ мы смогли предложить им возможность обмена опыта с их зарубежными коллегами ̶ коммунальной службой и товариществами Партизанского района г. Минска, соглашение о сотрудничестве с которым было заключено в августе 2016 года”, ̶ сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

У Ласнамяэ и Партизанского района города Минска есть много общего, в частности ̶ схожий размер жилищного фонда и практически одинаковое количество жителей. Наиболее значительным отличием в сфере жилищно-коммунального хозяйства по словам директора КУП ”ЖКХ Партизанского района г. Минска” Александра Юхно является то, что большинство домов обслуживаются не квартирными товариществами, а непосредственно входящим в структуру администрации района коммунальным унитарным предприятием (КУП). Для собственников и арендаторов квартир это весьма удобно, поскольку КУП занимается не только непосредственно жилищно-коммунальным обслуживанием, но и, к примеру, выставлением счетов.

Наибольший интерес для председателей квартирных товариществ Ласнамяэ представляло то, как их минские коллеги из государственного (КУП) и общественного (квартирные товарищества) сектора справляются с такими знакомыми всем товариществам проблемами, как организация парковки, должники по квартплате, амортизация жилищного фонда и, что естественно на фоне последних событий, своевременный вывоз мусора.

Если говорить о мусоре, то, во-первых, товарищества могут сами выбирать, у кого заказывать коммунальную услугу ̶ у КУП или частной компании. Во-вторых, законом установлена предельная цена, выше которой оказывающие коммунальные услуги предприятия не могут их предлагать. Это создает здоровую конкуренцию и заставляет как государственные службы, так и частные компании постоянно совершенствовать оказываемые услуги. Все это гарантирует защиту интересов собственников квартир.

”Вживую” ознакомиться с организацией парковки и вывоза мусора ласнамяэская делегация смогла на примере квартирного товарищества ул. Фроликова, председатель которого, Жанна Лиленко, с удовольствием ответила на многочисленные вопросы представителей наших квартирных товариществ.