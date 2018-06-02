Квартирные товарищества Ласнамяэ получат более 130 000 евро на благоустройство дворов

В рамках проекта ”Дворы в порядок” квартирные товарищества Ласнамяэ получат 132 949 евро на приведение в порядок дворовых территорий, собщает управа района.

”С помощью данного проекта квартирные товарищества могут отремонтировать тротуары и проезжие части во дворах, создать парковочные места, построить игровые и спортивные площадки, установить навесы над мусорными контейнерами, а также установить камеры наружного видеонаблюдения и прочие системы безопасности”, — пояснила старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

Юферева отметила, что в ближайшие годы особое внимание будет уделено благоустройству зеленых зон, созданию парков и детских площадок.

”Растущее население района привело к увеличению потребности в спортивных и детских площадках. Но нашей самой большой проблемой остаётся нехватка парковочных мест”, — сказала Юферева.