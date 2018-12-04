Квартал между торговыми центрами Kaubamaja и Solaris в Таллинне ждут тотальные перемены

Эта планировка, как подчеркнул вице-мэр столицы Андрей Новиков, знаменует один из важнейших этапов обновления самого центра города, в том числе таких зданий, как Kaubamaja, Дома проектных организаций и Академической библиотеки ТЛУ.

Предусматривается создание под ними подземных этажей, что предполагает масштабные вскрышные работы, а это создает возможность реорганизации всех транспортных потоков, сведения под землю участка бульвара Эстония от бывшего здания Художественной академии до парка Таммсааре. Из туннеля будет доступ в подземные этажи зданий, а наземная часть бульвара будет в большей степени в распоряжении общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов.

Планировка также дает возможность строительства на этой территории жилых, офисных и общественного назначения зданий высотой до 8 этажей и одного даже до 12 этажей, предусмотрен и внутриквартальный проезд.

Всего там расположены 14 земельных участков, а планируемая территория составляет 3,49 га. Амортизированное здание проектных организаций планировка разрешает заменить новым, а к находящейся под охраной как памятник архитектуры библиотеке допускается пристройка.