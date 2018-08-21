Курсы усовершенствования при ТУ помогут преподавателям эстонского языка

На открывающихся 21 августа учебных курсах будут обучать методам преподавания языка, много внимания будет уделено подходу, сосредоточенному на учащемся, и игровым методам преподавания языка. Фонд интеграции поставил себе целью, чтобы дома эстонского языка обрели позитивную атмосферу, а их посещение было приятным для людей. Кроме консультирования в языковой области, изучения языка и языковой практики посетители смогут получить здесь советы и помощь, чтобы лучше адаптироваться в эстонском обществе.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, изучение языка означает не зазубривание грамматических таблиц, а возможность встреч с интересными людьми и участия в увлекательных беседах. ”Именно интерес и любопытство делают усвоение языка более быстрым”, –ؘ заметила Кяосаар.

В дома эстонского языка на должности преподавателей и организаторов были отобраны те кандидаты, которые по своим личностным качествам подходили для преподавания языка, инициирования и проведения совместной деятельности, при этом предыдущий опыт преподавания не был важен, и, прежде всего, потому, что Фонд интеграции не хотел переманивать преподавателей эстонского языка из общеобразовательных школ, которые также очень в них нуждаются.