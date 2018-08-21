21.08.2018, 11:38

Курсы усовершенствования при ТУ помогут преподавателям эстонского языка


rus.delfi.ee
EST
Mairee Raadik.ÕS-i koostaja
Mairee Raadik.ÕS-i koostajaFoto: Vallo Kruuser

21 августа в Тарту в сотрудничестве с Тартуским университетом начнут работу курсы усовершенствования для преподавателей и организаторов домов эстонского языка, а также уже работающих преподавателей эстонского языка. В первый же день новый ректор университета Тоомас Ассер устроит прием для участников курсов, сообщает Фонд интеграции.

На открывающихся 21 августа учебных курсах будут обучать методам преподавания языка, много внимания будет уделено подходу, сосредоточенному на учащемся, и игровым методам преподавания языка. Фонд интеграции поставил себе целью, чтобы дома эстонского языка обрели позитивную атмосферу, а их посещение было приятным для людей. Кроме консультирования в языковой области, изучения языка и языковой практики посетители смогут получить здесь советы и помощь, чтобы лучше адаптироваться в эстонском обществе.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, изучение языка означает не зазубривание грамматических таблиц, а возможность встреч с интересными людьми и участия в увлекательных беседах. ”Именно интерес и любопытство делают усвоение языка более быстрым”, –ؘ заметила Кяосаар.

В дома эстонского языка на должности преподавателей и организаторов были отобраны те кандидаты, которые по своим личностным качествам подходили для преподавания языка, инициирования и проведения совместной деятельности, при этом предыдущий опыт преподавания не был важен, и, прежде всего, потому, что Фонд интеграции не хотел переманивать преподавателей эстонского языка из общеобразовательных школ, которые также очень в них нуждаются.

В Таллиннском и Нарвском домах эстонского языка преподаватели будут обучать эстонскому языку на категории A1 и A2, а также проводить различные мероприятия, способствующие использованию эстонского языка. Задача организаторов будет заключаться в проведении совместных, поддерживающих интеграцию мероприятий, в создании сетей сотрудничества и при необходимости — в организации языковых кафе на предприятиях и общинных центрах.

Фонд интеграции также постоянно организует с помощью специализирующихся на языковом обучении фирм преподавание языка на всех уровнях, поскольку для Фонда важно, чтобы проводящиеся ими языковые курсы соответствовали требованиям времени, а в центре их внимания были учащиеся. Недавний тур регистрации на языковые курсы показал, что интерес к изучению эстонского языка по-прежнему высок.

Курсы усовершенствования при Тартуском университете пройдут с 21 по 25 августа и продолжатся в различные периоды времени с сентября по декабрь.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО DELFI | Женщина-солдат британской армии: я родом из Эстонии и очень часто говорю на русском языке

21.08.2018
Лана Линк — уроженка Эстонии, служит в британской армии, имеет звание капрала. Женщина-солдат рассказала Delfi о своей работе в армейской полиции. По словам Линк, у которой русский родной, во время службы ей часто приходится говорить на этом языке.
Подробнее



ВИДЕО DELFI: Президент Рюйтель на приеме — об отношении к селфи и речи Кальюлайд

21.08.2018
Вчера на президентском приеме президент Рюйтель сказал корреспонденту, что о селфи он особо не слышал и делал их мало. И потому решился сфотографироваться таким образом с журналистом.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES107292001
91,80 €
55,08 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
109,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €

ФОТО: Невероятно! Эстонское пиво в Москве стоит в два раза меньше

21.08.2018
”В субботу в Москве пиво Karl стоило 60 рублей. Получается, около 80 центов за пинту. Поскольку Москва — не самый дешевый город мира, остается лишь признать, что дела у эстонского экспортного пива идут очень хорошо. В Эстонии эстонское пиво стоит в два раза дороже”, — написал в редакцию читатель.
Подробнее



Петербуржец на Дне семьи: ладно, скажу, не посадят. У русских чувство родины основано на атрибутах, у эстонцев есть чувство kodumaa

20.08.2018
Сегодня, в День восстановления независимости, на территории телебашни прошел День семьи. Публике были представлены снаряжения и транспортные средства Кайтселийта, Сил обороны, полиции и Спасательного департамента.
Подробнее

ФОТО: Талибы обстреляли ракетами президентский дворец и дипломатический квартал Кабула

21.08.2018
Несколько взрывов произошли в правительственном и дипломатическом квартале Кабула во вторник, сообщает афганский телеканал "Толо". По его данным, обстрелу подвергся президентский дворец.
Подробнее