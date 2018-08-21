21.08.2018, 11:38

Курсы усовершенствования при ТУ помогут преподавателям эстонского языка


rus.delfi.ee
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Mairee Raadik.ÕS-i koostaja
Mairee Raadik.ÕS-i koostajaFoto: Vallo Kruuser

21 августа в Тарту в сотрудничестве с Тартуским университетом начнут работу курсы усовершенствования для преподавателей и организаторов домов эстонского языка, а также уже работающих преподавателей эстонского языка. В первый же день новый ректор университета Тоомас Ассер устроит прием для участников курсов, сообщает Фонд интеграции.

На открывающихся 21 августа учебных курсах будут обучать методам преподавания языка, много внимания будет уделено подходу, сосредоточенному на учащемся, и игровым методам преподавания языка. Фонд интеграции поставил себе целью, чтобы дома эстонского языка обрели позитивную атмосферу, а их посещение было приятным для людей. Кроме консультирования в языковой области, изучения языка и языковой практики посетители смогут получить здесь советы и помощь, чтобы лучше адаптироваться в эстонском обществе.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, изучение языка означает не зазубривание грамматических таблиц, а возможность встреч с интересными людьми и участия в увлекательных беседах. ”Именно интерес и любопытство делают усвоение языка более быстрым”, –ؘ заметила Кяосаар.

В дома эстонского языка на должности преподавателей и организаторов были отобраны те кандидаты, которые по своим личностным качествам подходили для преподавания языка, инициирования и проведения совместной деятельности, при этом предыдущий опыт преподавания не был важен, и, прежде всего, потому, что Фонд интеграции не хотел переманивать преподавателей эстонского языка из общеобразовательных школ, которые также очень в них нуждаются.

В Таллиннском и Нарвском домах эстонского языка преподаватели будут обучать эстонскому языку на категории A1 и A2, а также проводить различные мероприятия, способствующие использованию эстонского языка. Задача организаторов будет заключаться в проведении совместных, поддерживающих интеграцию мероприятий, в создании сетей сотрудничества и при необходимости — в организации языковых кафе на предприятиях и общинных центрах.

Фонд интеграции также постоянно организует с помощью специализирующихся на языковом обучении фирм преподавание языка на всех уровнях, поскольку для Фонда важно, чтобы проводящиеся ими языковые курсы соответствовали требованиям времени, а в центре их внимания были учащиеся. Недавний тур регистрации на языковые курсы показал, что интерес к изучению эстонского языка по-прежнему высок.

Курсы усовершенствования при Тартуском университете пройдут с 21 по 25 августа и продолжатся в различные периоды времени с сентября по декабрь.

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