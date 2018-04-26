Курсы эстонского языка для соискателей гражданства станут более доступными

С 2019 года государство предоставит возможность заключить с ним договор об изучении языка людям, которые как минимум 5 лет живут в Эстонии, желают получить гражданство и отвечают основным требованиям ходатайства. Разовое бесплатное языковое обучение будут предлагать с нулевого уровня до уровня B1. Для участия в языковых курсах можно будет взять оплачиваемый учебный отпуск до 20 дней.

Организатором языкового обучения, согласно плану, будет Академия внутренней безопасности. В прошлом году эстонское гражданство получили почти 800 человек, 558 из них были раньше обладателями серых паспортов. С момента восстановления независимости гражданство получили и восстановили более 160 000 человек.