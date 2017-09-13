Курить нельзя, голосовать — можно. Как Эстония вводит голосование с 16 лет

15 октября в Эстонии стартует уникальный для стран Балтии политический эксперимент — на муниципальные выборы впервые придут голосовать 16-ти и 17-летние избиратели. Почему Эстония решила омолодить электорат и как участие подростков может изменить итоги голосования?

Решение понизить возрастную планку для избирателей было принято в 2015 году. Для этого потребовалось внести изменения в эстонскую Конституцию, что по местным правилам требовало согласия депутатов парламентов двух созывов.

Новшество касается только муниципальных выборов. Поскольку в Эстонии права голоса имеют как граждане, так и неграждане, то речь идет о появлении дополнительно 24 тысяч избирателей.

Решение наших парламентариев — новаторское для всего региона, однако мировом масштабе молодые избиратели уже стали вполне привычными. Голосовать с 16 лет можно в Бразилии, Аргентине, Австрии, Эквадоре и на Кубе. В 17 лет право голоса дают гражданам Эфиопии, Индонезии, Судана. В некоторых странах право раннего участия в выборах предоставляется при определенных условиях. Например, в Венгрии в 16 лет можно стать избирателем, если в этом возрасте вступить в законный брак, а в Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории обязательным условием для политического волеизъявление в 16 лет является наличие работы.

В некоторых федеральных землях Германии, таких как Бранденбург, Шлезвиг-Гольштейн и Гамбург, 16-ти и 17-летние имеют право принимать участие в земельных выборах. В Шотландии 16-летних в 2014 году допустили голосовать на референдуме по вопросу о независимости. Аналогичный возрастной ценз был установлен на референдуме о независимости Каталонии.

Молодые избиратели: модная тема

Дискуссии о необходимости снижения возрастного ценза для электората возникали во многих странах мира, включая Великобританию, Россию, Ирландию, Германию и Францию. Содержание подобных политических дебатов вполне стандартное. Сторонники реформы считают, что снижение избирательного ценза будет способствовать привлечению молодежи к принятию политических решений и позволит добиться демографической сбалансированности электората (пожилые люди в большинстве стран могут ходить на выборы до конца своей жизни).

Противники данной идеи, в свою очередь, предупреждают, что молодые люди более уязвимы в случае подкупа и манипуляций (через СМИ, соцсети, учебные заведения), а также традиционно тяготеют к различным протестно-маргинальным течениям, что приведет к неизбежной радикализации политических элит.

Тем не менее, в 2015 году Европарламент поддержал доклад, призывающий страны-участницы снизить избирательный возраст до 16 лет. Документ был разработан депутатами от двух крупнейших политических групп — "народников" и социал-демократов.

Стоит отметить, что лоббированием идеи на общеевропейском уровне активно занимаются различные общественные организации. Более того, любая крупная европейская политическая партия имеет свое молодежное подразделение. В либеральном направлении работают и исследовательские центры, публикующие различные академические труды в поддержку важности реформ.

Так, американские исследователи доказали, что 16-летние не обладают худшими умственными способностями, нежели 18-летние, а исследование Университета Эдинбурга выявило, что 40% молодых шотландцев в 2014-м голосовали на референдуме не так, как их родители.

Большой эксперимент

В СМИ по мере приближения муниципальных выборов стали появляться различные мнения о возможных последствиях применения новой системы. Высказываются опасения, что школы и училища могут оказаться под "опекой" отдельных политических партий, имеющих влияние на администрацию учреждений.

Интересно, что сами школьники, судя по опросам, достаточно критически относятся к своей способности участвовать в выборах. Они признают, что далеко не у всех подростков есть интерес к политике и готовность самостоятельно разбираться в предвыборных программах, зато голоса молодой публики проще привлечь за счет зрелищных мероприятий, например, концерта любимой группы и популистских обещаний.

В Эстонии проживает около 24 тысяч человек в возрасте 16-17 лет, это около двух процентов от общего числа избирателей. Большая часть из них проживает в Таллине — более 15 тысяч. Данных о политических предпочтениях новых избирателей в публичном доступе пока нет. В любом случае, даже при высокой явке, голоса юных избирателей не смогут где-либо существенно повлиять на состав местных органов власти.

У наших же соседей, в Латвии, вопрос о снижении возрастной планки для избирателей уже выносился на обсуждение Сейма, но парламентарии предложение отвергли. В Литве вопрос об изменении избирательного возраста не считается приоритетным. Скорее, здесь можно заметить обратный процесс: с 1 января 2018 года в Литве повысят минимальный возраст, с которого разрешено употреблять алкоголь, с 18 до 20 лет.