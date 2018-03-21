Купивший здание офиса Центристской партии бизнесмен попал в орбиту внимания финской полиции

Занимающийся недвижимостью бизнесмен Арто Калеви Аутио оказался в орбите внимание финской полиции в связи с махинациями со схемой финансирования Молодежного фонда Финляндии, пишет Eesti Ekspress со ссылкой на YLE.

По данным издания, эстонские фирмы бизнесмена предоставляли финской строительной компании Salpausselkä Rakentajat фиктивные счета за слуги по консультациям на миллионы евро.

Полиция подозревает, что через данную строительную фирму деньги получил директор фонда, а также сам руководитель фирмы.

Кроме того, Аутио подозревается в уклонении от налогов, даче взятки и бухгалтерских преступлениях. Сам бизнесмен комментариев по этому поводу не дает.

По словам специалиста по связям с общественностью Brave Capital, принадлежащей Аутио, Марии Аннус, представленная в финской прессе информация об Аутио и Brave Capital не точна, не соответствует действительности и представляет собой часть борьбы между политическими силами Финляндии. Аннус заверила, что все договора и сделки реальны, но детали огласке не подлежат.

Недавно Аутио через свою фирму BC 31 приобрел здание, в котором располагался офис Центристской партии на улице Тоом-Рюйтли в Таллинне.