Купаться в Маардуском озере не рекомендуется

Пробы воды в Маардуском озере не соответствуют требованиям, в связи с чем купаться в данном водоеме не рекомендуется.
Как сообщает rus.err.ee со ссылкой на мэрию Маарду, взятые 28 июля 2017 пробы воды из Маардуского озера не отвечают требованиям и показатели содержания в воде микроэлементов превышают допустимые нормы.
В связи с этим купание в Маардуском озере не рекомендуется.
В настоящее время выясняются причины загрязнения воды и 3 августа будут взяты повторные пробы воды.
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