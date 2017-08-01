01.08.2017, 12:20

Купаться в Маардуском озере не рекомендуется

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rus.delfi.ee
EST
Maardu järve ääres
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Пробы воды в Маардуском озере не соответствуют требованиям, в связи с чем купаться в данном водоеме не рекомендуется.

Как сообщает rus.err.ee со ссылкой на мэрию Маарду, взятые 28 июля 2017 пробы воды из Маардуского озера не отвечают требованиям и показатели содержания в воде микроэлементов превышают допустимые нормы.

В связи с этим купание в Маардуском озере не рекомендуется.

В настоящее время выясняются причины загрязнения воды и 3 августа будут взяты повторные пробы воды.

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