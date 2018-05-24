Кумовство в госзакупке? В Таллинне назревает очередной коррупционный скандал

Таллиннский департамент культуры уведомил полицию о правонарушении в проведении процедуры закупок — второе место получил проект, в котором участвовал сожитель члена комиссии.

В декабре прошлого года Таллиннский департамент городского имущества объявил международный архитектурный конкурс идей для Городского театра. Были сформированы комиссия по госзакупкам и жюри. Комиссия должна была оценивать квалификацию участников и техническое соответствие их проектов.

В марте из 14 проектов был выбрал победитель, а 16 мая один из семи членов комиссии сообщил, что в конкурсе в получившем награду за второе место проекте в качестве дизайнера интерьера участвовал сожитель этого члена комиссии. У пары разные фамилии.

Департамент городского имущества обратился в городской внутренний контроль в связи с возможным нарушением правил закупки. Согласно Антикоррупционному закону, должностному лицу нельзя принимать решение в отношении лица, связанного с данным должностным лицом. Поэтому после проверки Таллиннский департамент культуры и обратился в полицию, чтобы выяснить, были ли в данном случае нарушения закона.