24.05.2018, 18:00

Кумовство в госзакупке? В Таллинне назревает очередной коррупционный скандал

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rus.delfi.ee
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Tallinna linnavalistuse pressikas
Taavi AasFoto: Jaanus Lensment

Таллиннский департамент культуры уведомил полицию о правонарушении в проведении процедуры закупок — второе место получил проект, в котором участвовал сожитель члена комиссии.

В декабре прошлого года Таллиннский департамент городского имущества объявил международный архитектурный конкурс идей для Городского театра. Были сформированы комиссия по госзакупкам и жюри. Комиссия должна была оценивать квалификацию участников и техническое соответствие их проектов.

В марте из 14 проектов был выбрал победитель, а 16 мая один из семи членов комиссии сообщил, что в конкурсе в получившем награду за второе место проекте в качестве дизайнера интерьера участвовал сожитель этого члена комиссии. У пары разные фамилии.

Департамент городского имущества обратился в городской внутренний контроль в связи с возможным нарушением правил закупки. Согласно Антикоррупционному закону, должностному лицу нельзя принимать решение в отношении лица, связанного с данным должностным лицом. Поэтому после проверки Таллиннский департамент культуры и обратился в полицию, чтобы выяснить, были ли в данном случае нарушения закона.

Мэр Таллинна Таави Аас прокомментировал, что дальнейшие следствия города зависят от того, что покажет следствие по данному вопросу. Город планирует привлечь внешних аудиторов во все городские учреждения.

”Любому возможному коррупционному случаю нет места в Таллинне”, — сказал Аас.

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