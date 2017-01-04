Во среду министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер вручил премии в области культуры председателю Союза дизайнеров Эстонии Илоне Гурьяновой и основателю архитектурного бюро KOKO Arhitektid OÜ Андрусу Кыресаару.

Миксер отметил, что культура играет существенную роль в наращивании имиджа и узнаваемости государства на международной арене. ”Создаваемая посредством культуры положительный фундамент упрощает взаимодействие и в других областях, поэтому мы высоко оцениваем вклад творческих людей в представление Эстонии за рубежом”, — сказал он.

По инициативе Илоны Гурьяновой союз представил в ряде стран передвижную выставку „Suurus ei loe/Size Doesn´t Matter”, знакомящую с эстонским дизайном.

Андрус Кыресаар получил признание в качестве куратора фотовыставки „Vana ja uus Eesti kaasaegses arhitektuuris/Conversion in Estonian Contemporary Architecture”, которая представляет самые интересные и получившие международное признание архитектурные объекты Эстонии.