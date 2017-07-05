Культурные мероприятия и мастер-классы дадут возможность русским и эстонцам общаться между собой

Фонд интеграции выбрал девять проектов в области культуры, которые поддерживают интеграцию общества. Общая сумма финансирования составит 48 000 евро. Речь идет о талантливо составленных проектах, создающих отличную возможность для разноязычных жителей Эстонии общаться между собой, сказано в пресс-релизе Фонда интеграции.

По словам руководителя сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яны Тонди, создание возможностей для совместной деятельности лучше всего способствует интеграции. ”Посещая культурные мероприятия и участвуя в работе мастер-классов, носители различных языков и культур начинают больше общаться друг с другом”, — говорит Яна Тонди.

Ниже вы найдете краткое описание проектов, получивших поддержку.

Музыкальный и кинофестиваль ”Голос гор”, организованный OÜ ÕM — однодневный фестиваль, проходящий в Эстонском музее-шахте на трех сценах, с подземным киносеансом и эклектичной музыкальной программой от рэпа до техно, а также с программой документальных фильмов об Ида-Вирумаа. Выступают Tommy Cash, Röövel Ööbik, St. Cheatersburg, Gorõ Lana, Dead Furies и Holy Motors, а также многие другие артисты из Таллинна и Ида-Вирумаа. Подземные киносеансы, организованные в сотрудничестве с кинотеатром ”Сыпрус”, представят публике фильмы "Eldoraado/Эльдорадо" (1971), "Poissmees ja Volga/Холостяк и Волга" (2014) и "Tuhamäed/Зольные горы " (2017), причем в случае последнего на фестивале состоится премьера.

Проект ”Приходящее и уходящее в культуре” Ида-Вирумааского интеграционного центра — просветительский проект с посещением Эстонского национального музея, лекциями и обсуждениями, в котором примет участие двести учащихся из школ Ида-Вирумаа.

Проект ”Музыкальные мосты” Центра переподготовки музыкантов рассчитан на сотни учащихся из школ Таллинна и Ида-Вирумаа. В рамках проекта будет организовано четыре мастер-класса, а в декабре, в завершение проекта, будет дан совместный концерт, подготовленный участвовавшими в проекте школами.

Нарвская 6-я школа с русским языком обучения организует совместно со школой Камбья с эстонским языком обучения совместный танцевальный фестиваль ”Язык танца объединяет”. В рамках фестиваля будут проведены совместные танцевальные мастер-классы; фестиваль также посетит театр ”Ванемуйне” с образовательной программой ”Танец на протяжении веков”, которая даст возможность познакомиться с историей эстонского балета и изучить танцевальные шаги. Ученики школы танца и балета при театре ”Ванемуйне” представят отрывки из балетов П. Чайковского и танцевальных постановок театра ”Ванемуйне”.

Проект ”Чудеса науки”, представленный Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ, позволит показать представления научного театра AHHAA в детских лагерях.

Проект ”Сыграем вместе”, представленный НКО Allika Küla, организует для молодежи мастер-классы игры на аккордеоне, а также концерты.

Проект НКО Эстонское общество семиотики ”Я помню” позволит собрать вместе учащихся эстонских и русских школ, чтобы обсудить содержание произведения Леэло Тунгал ”Гражданин ребенок”. В обсуждении, наряду со школьниками, примут участие также историки, журналисты, деятели кино и семиотики.

Проект ”Festival IDeeJazz’17 @ Narva” НКО Rajamuusika приведет джаз в различные уголки Ида-Вирумаа.

Проект ”Семейный день робототехники: ребенок в роли преподавателя робототехники”, подготовленный Nutigeen OÜ — двуязычное мероприятие, посвященное робототехнике.

Всего на проектный конкурс поступило 28 заявок. Максимальная субсидия, выделяемая на один проект, могла составлять 10 000 евро.