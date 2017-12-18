Культура общения в Эстонии — преимущественно монолог

Публицист и редактор центра этики Тартуского университета Тийа Кыннуссаар обращает внимание читателей ”Учительской газеты” на то, что культура общения в Эстонии — это преимущественно монолог, поскольку привычка поддерживать диалог в нашей стране так пока и не укоренилась.

Кыннуссаар ссылается в своей статье на профессора журналистики Халлики Харро-Лойт, по мнению которой, помочь сдвинуть дело с мертвой точки могла бы школа.

”Мне нравится изучать ключевые произведения нашей литературы, которые вызывают отклик у большинства эстонцев, — говорит Харро-Лойт. — Первый том ”Правды и справедливости” именно таковым и является. Другая такая же книга — это ”Весна” Оскара Лутса”.

Автор задается вопросом, насколько диалогичными можно назвать отношения между главными действующими лицами этих классических произведений?

По мнению Харро-Лойт, образчиком разобщенности между персонажами служит фрагмент из ”Правды и справедливости”, когда даже на смертном одре Крыыт не ведет диалога со своим мужем Андресом. Андрес хоть и думает о ней, о том, как еще он мог бы ей помочь, однако он никогда не говорил об этом со своей женой и не делает этого даже непосредственно перед ее смертью. Мысли Андреса остаются невысказанными. Темы, которые муж и жена должны были когда-то обсудить ради оказания поддержки друг другу, так и остались не обсужденными. Одиночество тотально. Безнадежно одинок Андрес, после смерти Крыыт одинокой будет чувствовать себя и его вторая жена Мари.

В повести Оскара Лутса ”Весна” диалог между героями — особенно между Тоотсом и Арно — пытается наладить их учитель Лаур. Автор статьи-мнения уверена, что читателям было бы любопытно отыскать в популярных произведениях диалоги с целью найти в них эмпатичных персонажей, пытающихся либо понять друг друга, либо готовых хотя бы поспорить о ценностях.

Тийа Кыннуссаар уверена, что когда учителя и ученики начнут дорожить отношениями между собой, то это и станет первым шагом для налаживания диалога в школе. Когда налажен диалог, то учителя не ограничиваются урокодательством, а прислушиваются к своим воспитанникам, пытаются понять, когда и в чем им нужно помочь. Именно такой подход является базой нового понимания обучения. ”Вместо монологов (лекций) в сфере образования мог бы начать доминировать сократический подход, желание прислушаться друг к другу”, — уверена Кыннуссаар.

Что могло бы мотивировать учителей чаще прислушиваться к своим ученикам, и был бы от этого какой-то толк?

”Я спрашивала у педагогов, почему так важно наладить отношения с учениками. Они сказали, что после налаживания хорошего контакта ребятам стало гораздо проще учиться, — поясняет публицист. — Наличие диалога как раз и помогает создать ситуацию, при которой ученик учится, а не один только преподаватель горбатится в одиночку”.

Тийа Кыннуссаар отмечает, что с большой радостью ведет семинары именно в тех студенческих группах, в которых имеется критическая масса общительных студентов. Педагоги признаются друг другу, что мечтают о студентах, способных вести диалог, поскольку они вдохновляют и тем самым намного облегчают их труд.

Для налаживания диалога требуется время, вот только откуда его взять?

Автор предлагает воспользоваться для этого инфотехнологическими разработками — компьютерные программы сразу подскажут, правильно решаются задания или нет. Для изучения же языков имеются различные интерактивные ресурсы. К тому же, выкроить время для общения с учениками или студентами поможет тщательная подготовка к урокам.

”Все сложнее тогда, когда базируется на ценностях и взаимном уважении между учителями и учениками, — полагает Тийа Кыннуссаар. — При наличии оных диалог возможен, однако он невозможен, когда одна сторона берет на себя все, а вторая позволяет себя обслуживать”.