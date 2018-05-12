12.05.2018, 16:30

Куда пропал оказавшийся в центре скандала Игорь Манг?

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rus.delfi.ee
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Igor Mang
Igor MangFoto: Sven Arbet

После того, как разразился скандал, к нему под дверь ходили журналисты как Delfi, так и других изданий, однако дверь осталась закрытой. Манг всегда говорил, что у него нет мобильного телефона, и поэтому с ним можно было контактировать только по настольному телефону, однако и этот номер не отвечает.

Также Манг остался неуловим для главного редактора газеты Maaleht Андреса Эйларта, который хотел лично сообщить астрологу о прекращении с ним сотрудничества, однако желание не исполнилось и Манг, очевидно, узнал о решении через прессу.

По данным Õhtuleht, приближенные Манга утверждают, что астролог сейчас уехал из Эстонии и скрывается за границей. Где именно, это знают, очевидно, только звезды (и, конечно, сам Манг).

Полный текст статьи читайте в Õhtuleht.

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Куда пропал оказавшийся в центре скандала Игорь Манг?

12.05.2018
После того, как разразился скандал, к нему под дверь ходили журналисты как Delfi, так и других изданий, однако дверь осталась закрытой. Манг всегда говорил, что у него нет мобильного телефона, и поэтому с ним можно было контактировать только по настольному телефону, однако и этот номер не отвечает.
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