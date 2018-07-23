Кубитс: морализаторская позиция Эстонии раздражает все больше. У восточных партнеров есть чему поучиться

”Если Эстония будет учиться у Финляндии, то это никак не унизит ее национальное самосознание. Если Эстония будет учить Финляндию в этих вопросах, то это будет политически необоснованно, а местами провокационно. При этом мне само по себе импонирует, что эстонские государственные мужи в последние годы стали более усиленно защищать наши национальные интересы (интересы предпринимателей) за рубежом. Но грань между защитой интересов и поношением тонка”.

”Эстония еще не готова. И она еще не готова учить других. […] Хоть некоторые дороги Украины или Армении напоминают мне ухоженные эстонские поля, не стоит забывать, что наши дороги по большей части построены на деньги налогоплательщиков ЕС, в то время как многие дороги Армении построены на средства частных лиц, проживающих за рубежом армян”.

”Хочется видеть больше пресс-релизов стиле ”эстонский министр проявил интерес к новой правительственной реформе Грузии, в ходе которой было упразднено три министерских портфеля и на несколько десятков миллионов евро сокращены расходы на публичный сектор”. В противном случае эта чрезмерная самоуверенность заразит обычных граждан и часть из нас станет все больше напоминать первых финских туристов в 90-х или британских холостяков, приезжавшие в Таллинн 7-8 лет тому назад”, — резюмирует эксперт.