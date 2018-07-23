Кубитс: морализаторская позиция Эстонии раздражает все больше. У восточных партнеров есть чему поучиться

Специалист по связям с общественностью Меэлис Кубитс пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht о том, что в субботу в Одессе закончился девятый международный кинофестиваль, в котором на разных уровнях (от жюри, организаторов до простых посетителей) принимали и участие и связанные с Эстонией люди.
В эстонское прессе, однако, это событие отражения не нашло, поскольку все внимание было приковано к другим новостями: смерти эстонцев в Одессе, гибели 13-летней девочки от передозировки фентанилом и поджоге человека в Вильянди. При этом внутригосударственные новости оказываются ничуть ”не лучше” зарубежных.
"Позиция эстонского общества как учителя и морализатора против остального мира все больше раздражает. Прежде всего, конечно, в отношении т. н. восточных партнеров, но, безусловно, каждую неделю мы наблюдаем примеры, связанные и с другими странами”, — пишет Кубитс и в качестве иллюстрации отмечает ”демонстративное молчание политической элиты Эстонии” по поводу великолепной организации встречи Путина и Трампа в Хельсинки со стороны Сайли Нийнистё.
”Если Эстония будет учиться у Финляндии, то это никак не унизит ее национальное самосознание. Если Эстония будет учить Финляндию в этих вопросах, то это будет политически необоснованно, а местами провокационно. При этом мне само по себе импонирует, что эстонские государственные мужи в последние годы стали более усиленно защищать наши национальные интересы (интересы предпринимателей) за рубежом. Но грань между защитой интересов и поношением тонка”.
”Эстония еще не готова. И она еще не готова учить других. […] Хоть некоторые дороги Украины или Армении напоминают мне ухоженные эстонские поля, не стоит забывать, что наши дороги по большей части построены на деньги налогоплательщиков ЕС, в то время как многие дороги Армении построены на средства частных лиц, проживающих за рубежом армян”.
”Хочется видеть больше пресс-релизов стиле ”эстонский министр проявил интерес к новой правительственной реформе Грузии, в ходе которой было упразднено три министерских портфеля и на несколько десятков миллионов евро сокращены расходы на публичный сектор”. В противном случае эта чрезмерная самоуверенность заразит обычных граждан и часть из нас станет все больше напоминать первых финских туристов в 90-х или британских холостяков, приезжавшие в Таллинн 7-8 лет тому назад”, — резюмирует эксперт.