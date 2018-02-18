Кто защитит учителей от учеников?

Телепередача ”Начистоту” на канале ETV в очередной раз вернула на повестку дня тему прав учителей, в том числе права обыскивать учеников. Жаркая дискуссия в ходе эфира надолго затянулась в гардеробе теледома. Даже на выходе из него большинство участников диспута остались верны той точке зрения, что педагогам требуется защита, а потому право на обыск — это неизбежность. Так ли это? Выяснял журналист ”Учительской газеты” Райво Юурак.

Основным аргументом в пользу проведения обысков стала, конечно же, стрельба в вильяндиской школе. Считается, что обыскивание учеников позволит отобрать у них оружие еще до совершения преступления. Звучит логично, но как бы это выглядело на практике? Вероятно, для этого пришлось бы каждым утром прощупывать всех подозрительных учащихся.

Однако хотим ли мы этого?

Тем не менее, учителю необходимо защищаться хотя бы от учеников-хамов, которые громко болтают и мешают вести урок, а иногда также швыряют в педагогов учебники и даже заталкивают их в шкафы — случалось и такое. Почти 25% преподавателей сталкивалась с издевательствами со стороны учеников, и это во всех смыслах слишком большая цифра. Что могло бы в будущем защитить учителя от буллинга со стороны школьников? За круглым столом в редакции ”Учительской газеты” на эту тему рассуждали консультанты по вопросам образования из НКО Tulevikuhariduse PIRN Тийна Листер и Маргус Сакс, ведущий специалист по языковому погружению целевого фонда Innove Майре Кеббинау, а также доцент института образовательных наук ТЛУ Айри Кукк.

А если над ними вовсе не издеваются?

Тийна Листер: Ощущение обижаемого часто появляется у учителей, которые просто не знают своих учеников. Припоминаю случай, когда один мальчик постоянно опаздывал на урок и, только войдя в класс, просил разрешения выйти. Новая учительница в классе все терпела и терпела, а потом рявкнула на весь класс, что ”опоздунам” лучше вообще оставаться дома, а не постоянно мешать вести уроки. В классе воцарилась гробовая тишина. На перемене же ученики объяснили преподавателю, что каждое утро пацан приходит в школу от врача, поскольку у него опухоль в мозгу, и он герой, что вообще ходит в школу. Какой же вывод можно из этого сделать? А такой, что нужно спрашивать у самих учащихся, в чем проблема. К тому же, о наличии проблемных ребят предметников должен оповещать классный руководитель.

Майре Кеббиннау: Подчас ученик добивается внимания со стороны одноклассников, а не учителя. Один такой все время прерывал преподавателя громким криком. Тот журил его тет-а-тет, ученик же искренне просил прощения, обещая исправиться. На следующем же уроке все повторялось. Учитель понял, что таким образом ученик пытается сохранить свой статус в глазах одноклассников, и время от времени начал поручать тому задания, выполнение которых позволяло выделяться с более положительной стороны.

Тийа Листер: Иногда учителя сами провоцируют конфликты, деля, к примеру, учеников на успешных и не очень. Если учитель сам был когда-то хорошистом или отличником, то ему тяжело понять, почему поголовно все его ученики не получают одни лишь пятаки и четверки — ведь это совсем нетрудно. Ученикам, нахватавшим плохие отметки, такой учитель начинает писать в э-школе, что опять он не сумел, опять не выучил, не достал вовремя учебники, болтал на уроке и пр. Такой учитель не осознает, что постоянно засыпает учащихся негативными оценками вместо того, чтобы больше направлять его. Таким вот образом педагог замораживает потенциал школьников, унижает их достоинство и понижает самооценку. Действительно хорошо, когда такие дети начинают бунтовать, ибо только таким образом учитель понимает, что что-то не так. Однако подобные ученики могут также тихо проглотить обиду, чтобы однажды ”совершенно неожиданно” для всех взорваться. Учителя должны помнить, что у всех учащихся есть право на успех и школьные радости, чтобы каждый из них смог бы развиться и найти свое место в жизни.

Защищают ли учителей законы?

Участники круглого стола сошлись во мнении, что пункт закона, позволяющий обыскивать учеников, еще больше ухудшит ситуацию. Хорошие отношения невозможно создать при помощи закона. Принятие же большого количества законодательных актов может привести к излишней зарегулированности демократии и уменьшению степени свободы. К тому же, излишняя вера в силу закона приведет к недооцениванию превентивной деятельности.

Тийа Листер: Основная проблема заключается все-таки в том, что учитель не знает своих учеников. Когда в школе случается акт насилия, то все-таки говорят о том, насколько же неожиданно все произошло. Однако учитель должен знать о проблемах своих учеников, а также их характеры. В школе нужно создать условия, чтобы учителя могли бы без особого труда обращаться за помощью либо к коллегам, либо к психологу, соцпедагогу, спецпедагогу и психиатру. Если они сумеют наладить сотрудничество, то поведение учащихся не должно быть непредсказуемым и неожиданным.

Майре Кеббинау: Сейчас процесс обучения должен быть выстроен так, чтобы у ученика всегда была бы возможность открыться учителю и представить ему свое видение предмета. В таком случае педагог смог бы эффективнее всего оказывать учащимся помощь и поддержку. К сожалению, общепринятой является обратная практика — именно преподаватель постоянно выступает перед учениками, представляя им себя.

Маргус Сакс: Родителям не нравится, когда их детей обыскивают. У многих из них есть опыт хождения по судам и потому их не очень затруднит составление иска против преподавателя или школы. В отличие от школы, в суде течет совсем другая жизнь. Там вопрос заключается в том, кто окажется ”сверху”. С точки зрения воспитания ценностей подобная атмосфера губительна.

Айри Кукк: Одна школа приняла ребенка с особыми потребностями. Поскольку учебное заведение ранее не сталкивалось с подобным контингентом, то с ребенком возникли некоторые проблемы. Что же случилось? Среди родителей учеников этого класса оказались юристы, которые в законодательном порядке стали ходатайствовать об исключении ребенка-инвалида из школы. Затем они же стали добиваться увольнения как учителя, так и директора. Юристы в суде исходят из действующих правил игры. Они не исходят из того, что внимание нужно уделять каждому ребенку, что каждому следует оказывать помощь и что никого нельзя игнорировать. Если мы начнем регулировать отношения между учителями и учениками при помощи законов, то это приведет к регулируемой демократии. Это ситуация, при которой каждый шаг, который делает педагог или учащийся, должен быть одобрен или запрещен законом.

Защищают ли учителей их коллеги?

Участники дискуссии подчеркнули, что особенно тщательно нужно знать проблемных детей. К сожалению, некоторые учителя даже не думают об этом. Либо коллеги не говорят им об этом, либо они сами не осмеливаются рассказать тем о своих проблемах. Помощь со стороны специалистов тоже не совсем доступна, а их рекомендации неконкретны.

Айри Кукк: Утверждается, будто узаконивание права на проведение обыска требуется из-за проблемных воспитанников спецшкол. Но поможет ли это спецшколам? Скорее, это приведет к обострению отношений. И в спецшколах нужно, прежде всего, научиться чувствовать детей. Для этого требуется наличие в них отлично подготовленного персонала: психологов, спецпедагогов, соцпедагогов и др. Если школьник считает агрессивное поведение естественным, то его нужно трижды обследовать и трижды же поддержать, чтобы он нашел выход из порочной модели поведения.

Тийа Листер: Почему дети вообще попадают в спецшколы? Да потому, что ребят оставили одних наедине с их проблемами уже с первого класса, а то и раньше. Каждая школа должна обладать достаточным опытом для выявления у ребенка проблем в самой ранней стадии, чтобы предпринять целенаправленные шаги для оказания ему помощи. Дома эти проблемы зачастую не замечаются или их наличие отказываются признавать. В одной школе у мальчишки были исписаны все руки, плюс были видны рубцы от порезов. Когда я спросила, какое лечение ему оказывают, то на меня с удивлением посмотрели. Родители ждали, пока их сын подрастет, чтобы его можно было за плохое поведение отправить в спецшколу. Не на лечение, а в спецшколу! По примеру учителя школьники тоже думали, что от этого ученика нужно избавиться, поскольку чудаковатый как он сам, так и вся его семейка.

Айри Кукк: Окажи учитель своевременную поддержку этому необычному ученику, и целый класс тоже предложил бы ему свою помощь. Поддержав проблемного одноклассника, весь класс научился бы человечности и эмпатии. Причем на деле, а не на словах.

Майре Кеббинау: Учителям было бы проще всего обращаться за помощью к своим же коллегам, но в большинстве случаев они этого не делают, поскольку боятся показаться глупыми. Они причислили часть своих учеников к разряду тупых и теперь побаиваются, что и их самих могут причислить к недалеким учителям. Оценочные суждения изувечивают не только души детей, но и самих педагогов, причем постоянно. К счастью, уже в нескольких школах учителя перестали бояться обращаться за советом к коллегам, а также посещать уроки друг друга. Они наблюдают за ходом занятий, но оценок не дают — во время беседы после уроков говорит только сам учитель, наблюдатели лишь поддерживают его.

Тий Листер: Нынешняя ситуация в школах усложнилась из-за детей с особыми потребностями до такой степени, что больше ни один учитель не в состоянии справляться с ними в одиночку — им всем нужно сотрудничать как друг с другом, так и с опорными специалистами.

Класс стоит на ушах. Что делать?

Участники дискуссии отметили, что в кризисной ситуации все надежды, как правило, возлагаются на сильных учителей. Все мечтают о педагогах, которые с рождения слегка агрессивны и потому умеют быстро подчинять себе людей. К сожалению, властный учитель может лишь обострить проблемы. Ученики чувствуют себя пешками в его руках и не осмеливаются высказывать свое мнение. Нам же нужны именно предприимчивые и смелые граждане.

Айри Кукк: Властный учитель может подчинить себе в том числе и других педагогов, однако ни учителя, ни ученики не хотят быть пешками. Учитель не должен брать на себя в классе или школе роль начальника, поскольку другим тогда достанется роль жертвы. Хороший учитель умеет заставить учеников работать, не прибегая к властным методам.

Тийа Листер: Многие проблемы и стресс у учеников хоть и берут свое начало дома, однако в школе все может начать выливаться наружу именно потому, что учителю не хватает знаний и навыков для общения с детьми и управления ими, для организации интересного обучения, а также решения их проблем.

Айри Кукк: Иной раз эффективными оказываются чисто механические решения. В одном из пятых классов отношения испортились донельзя, и потому в шестом же классе было принято радикальное решение перетасовать учеников из всех параллелей и создать новые коллективы. Другими словами, заново приступили к созданию культуры поведения в классе — всему потоку сделали ”рестарт”, и это сработало.