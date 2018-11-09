09.11.2018, 17:44

Кто в уходящем году совершил самое доброе дело во имя братьев наших меньших? А кто — злостный живодер?

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rus.delfi.ee
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Koduleidja - kass Kelli
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Эстонское общество зажиты животных (Eesti Loomakaitse Selts (ELS) в очередной раз выбрало самое доброе дело во имя животных, и злодеяние. Проголосовать можно было в интернете, и теперь результаты известны.

Самым добрым поступком во имя животных, получившим серьезный общественный резонанс, было расследование Kuuuurija и Катрин Луст о фабриках котов и собак. Злодеяние же совершили те, кто задушил котят в банках в Хяэдемеэсте.

За Луст и Kuuuurija проголосовали 40% ответивших. Также весомую поддержку получило решение Rimi Baltic отказаться от продажи яиц кур, выращенных в клетках — 35%. Также очень поддержали двух пярнуских школьников, спасших котенка от обморожения.

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