Кто в уходящем году совершил самое доброе дело во имя братьев наших меньших? А кто — злостный живодер?

Эстонское общество зажиты животных (Eesti Loomakaitse Selts (ELS) в очередной раз выбрало самое доброе дело во имя животных, и злодеяние. Проголосовать можно было в интернете, и теперь результаты известны.
Самым добрым поступком во имя животных, получившим серьезный общественный резонанс, было расследование Kuuuurija и Катрин Луст о фабриках котов и собак. Злодеяние же совершили те, кто задушил котят в банках в Хяэдемеэсте.
За Луст и Kuuuurija проголосовали 40% ответивших. Также весомую поддержку получило решение Rimi Baltic отказаться от продажи яиц кур, выращенных в клетках — 35%. Также очень поддержали двух пярнуских школьников, спасших котенка от обморожения.