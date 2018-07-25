25.07.2018, 09:40

Кто-то теряет, но кто-то и находит: идите в полицию!

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rus.delfi.ee
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Кто-то теряет, но кто-то и находит: идите в полицию!
Foto: Viru Prospekt

Лето — период, когда проблема потерянных вещей становится наиболее актуальной. Что делать, если вы нашли чужую вещь, и стоит ли покупать металлодетектор? ”ВП” постарается ответить на эти вопросы.

Летом люди чаще бывают в общественных местах, путешествуют и отдыхают, дети больше времени проводят на улицах. Немудрено, что большинство потерянных вещей составляют мобильные телефоны, документы, кошельки. Тут уместно вспомнить простой совет: не хранить важные вещи все вместе.

- Да, такое часто случается, что в чехле мобильного телефона хранятся и банковская карта, и ID-карта, и пропуск на работу… — подтверждает Татьяна Логинова, чиновник Нарвского отделения полиции по правопорядку, в чьи обязанности входит ведение дел о находках. — Получается, потеряв одно, человек одновременно лишается многих ценных для него предметов.

В 8 случаях из 10-ти

ТОП

Несмотря на то, что социальные сети полны сообщений о потерях и найденных вещах, в том числе и документах, Татьяна Логинова настаивает, что находки лучше всего передать полиции. — Если ценность найденной вещи составляет более 50 евро, то ее следует отнести в отделение полиции (в Нарве по адресу ул. Вахтра, 3) и обратиться в дежурный стол. На находку оформляется соответствующий документ, и мы начинаем искать владельца. Можно сообщить о находке по телефону 3576054 (Нарва) или 6 12 3000 (общий телефон по Эстонии) и договориться, где и когда вы сможете передать находку. Человек, нашедший вещь, чья стоимость менее 50 евро, может оставить ее на хранении у себя, но с условием, что он будет искать владельца и обязуется обеспечить сохранность находки, — поясняет она. Потерянное не становится бесхозным. Если человек нашёл вещь, которая стоит менее 50 евро, оставил её у себя и не стал искать хозяина вещи и не сможет доказать, что он вообще искал владельца, то при поступлении заявления от владельца это расценивается как присвоение и уголовно наказуемо.
Есть ещё один нюанс: вознаграждение за находку. Если владелец сам захочет вас отблагодарить за труды — одно дело, требовать же денег в обмен на находку — противозаконно. На самом деле, говорят в полиции, нарвитяне очень сознательные люди. Сообщения о находках поступают от населения регулярно.

Иногда приносят даже довольно старые на вид вещи, которые хозяин, возможно, просто выставил на улицу: мол, берите, кому надо. Статистика возврата вещей тоже радует: примерно в 8 их 10 случаев полиция находит владельца, но некоторые вещи так и остаются невостребованными. Среди них, как это ни странно, встречаются велосипеды, несмотря на то, что стоимость некоторых довольно высока.

Документы подлежат уничтожению

Когда дворник нашего дома принес мне найденную ID-карту неизвестного мужчины, мы с ним задумались: как лучше поступить? Искать хозяина через социальные сети, дать объявление в газету, написать записку и прикрепить её к дому? Или же передать документы в полицию, ведь она сможет связаться с владельцем документов намного быстрее и эффективнее? Поразмыслив, было решено звонить в полицию. И, как оказалось, это — единственно верное решение. Документы в списке возможных потерь стоят особенной строкой. Закон о защите личных данных запрещает публиковать любые данные личного характера без согласия владельца, поэтому, поместив фото найденного паспорта на своей страничке, вы рискуете не только нарушить этот закон, но и ”подбросить” информацию мошенникам, которые смогут воспользоваться личными данными человека.

Именно в целях безопасности все документы, которые были выданы в Эстонии (паспорт гражданина ЭР, паспорт иностранца, вид на жительство и ID-карту) в случае их утери и последующего обнаружения подлежат уничтожению в соответствии с законом. — Эти документы могли быть украдены, ими уже могли воспользоваться третьи лица в личных целях для приобретения выгоды, поэтому владельцу придётся оформить документы заново, — поясняет сотрудник полиции. Конечно же, легко вообразить ситуацию, когда человек не желает или не имеет возможности тратить время и средства на то, чтобы заново заказать и получить документ и ищет потерянную карту через интернет. В таком случае он должен осознавать риски, связанные с мошенничеством. Хранить чужие документы без согласия владельца тоже не следует, закон этого не позволяет.
Прогуляться с металлодетектором.

В последнее время у некоторых людей стало популярным развлечением обзавестись металлодетектором и бродить вечерами по пляжу в поисках чего-нибудь ценного. Если таким образом человек удовлетворяет свой поисковый азарт — это одно дело. И совсем другое, если найденные ценные вещи (цепочки, колечки) остаются в его карманах — тут уже можно говорить о присвоении имущества со всеми вытекающими из этого последствиями.

А если вы мечтаете найти клад? Дмитрий Шутов, член правления поисково-краеведческого клуба ”Камерад”, команда которого нашла уникальный клад римских монет 3-4 вв н.э. под Раквере три года назад, утверждает, что вокруг Нарвы, особенно в садах, действительно можно найти различные артефакты, начиная с периода неолита до времен Второй мировой войны. — Однако надо понимать,- говорит он, — что находка, имеющая культурную ценность, принадлежит государству, и с момента обнаружения находится под защитой государства, любые противоречащие этому действия административно и даже уголовно наказуемы.

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