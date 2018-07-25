Кто-то теряет, но кто-то и находит: идите в полицию!

Несмотря на то, что социальные сети полны сообщений о потерях и найденных вещах, в том числе и документах, Татьяна Логинова настаивает, что находки лучше всего передать полиции. — Если ценность найденной вещи составляет более 50 евро, то ее следует отнести в отделение полиции (в Нарве по адресу ул. Вахтра, 3) и обратиться в дежурный стол. На находку оформляется соответствующий документ, и мы начинаем искать владельца. Можно сообщить о находке по телефону 3576054 (Нарва) или 6 12 3000 (общий телефон по Эстонии) и договориться, где и когда вы сможете передать находку. Человек, нашедший вещь, чья стоимость менее 50 евро, может оставить ее на хранении у себя, но с условием, что он будет искать владельца и обязуется обеспечить сохранность находки, — поясняет она. Потерянное не становится бесхозным. Если человек нашёл вещь, которая стоит менее 50 евро, оставил её у себя и не стал искать хозяина вещи и не сможет доказать, что он вообще искал владельца, то при поступлении заявления от владельца это расценивается как присвоение и уголовно наказуемо.

Есть ещё один нюанс: вознаграждение за находку. Если владелец сам захочет вас отблагодарить за труды — одно дело, требовать же денег в обмен на находку — противозаконно. На самом деле, говорят в полиции, нарвитяне очень сознательные люди. Сообщения о находках поступают от населения регулярно.

Иногда приносят даже довольно старые на вид вещи, которые хозяин, возможно, просто выставил на улицу: мол, берите, кому надо. Статистика возврата вещей тоже радует: примерно в 8 их 10 случаев полиция находит владельца, но некоторые вещи так и остаются невостребованными. Среди них, как это ни странно, встречаются велосипеды, несмотря на то, что стоимость некоторых довольно высока.

Документы подлежат уничтожению

Когда дворник нашего дома принес мне найденную ID-карту неизвестного мужчины, мы с ним задумались: как лучше поступить? Искать хозяина через социальные сети, дать объявление в газету, написать записку и прикрепить её к дому? Или же передать документы в полицию, ведь она сможет связаться с владельцем документов намного быстрее и эффективнее? Поразмыслив, было решено звонить в полицию. И, как оказалось, это — единственно верное решение. Документы в списке возможных потерь стоят особенной строкой. Закон о защите личных данных запрещает публиковать любые данные личного характера без согласия владельца, поэтому, поместив фото найденного паспорта на своей страничке, вы рискуете не только нарушить этот закон, но и ”подбросить” информацию мошенникам, которые смогут воспользоваться личными данными человека.

Именно в целях безопасности все документы, которые были выданы в Эстонии (паспорт гражданина ЭР, паспорт иностранца, вид на жительство и ID-карту) в случае их утери и последующего обнаружения подлежат уничтожению в соответствии с законом. — Эти документы могли быть украдены, ими уже могли воспользоваться третьи лица в личных целях для приобретения выгоды, поэтому владельцу придётся оформить документы заново, — поясняет сотрудник полиции. Конечно же, легко вообразить ситуацию, когда человек не желает или не имеет возможности тратить время и средства на то, чтобы заново заказать и получить документ и ищет потерянную карту через интернет. В таком случае он должен осознавать риски, связанные с мошенничеством. Хранить чужие документы без согласия владельца тоже не следует, закон этого не позволяет.

Прогуляться с металлодетектором.