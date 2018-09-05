05.09.2018, 21:18

Кто такой Петр Волин, которого подозревают в госизмене?

 (71)
rus.delfi.ee
EST 2
Кто такой Петр Волин, которого подозревают в госизмене?
Delfi

Сегодня представители госпрокуратуры и КаПо объявили о задержании двух граждан Эстонии по подозрению в государственной измене и передаче секретных сведений ГРУ Генштаба ВС РФ.

Это майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас, и его отец Петр Волин. Петр Волин в советское время служил в пограничных войсках КГБ СССР.

Петр Волин родился 14 февраля 1953 года. Он родом из Выру. В 1970 году окончил Вырускую русскую гимназию.

С 1971 по 1979 гг. он служил в 106 погранотряде. Волину принадлежит квартира в Ласнамяэ на улице Викерлазе. Председатель этого дома в беседе с Delfi сказал, что Волина никогда не видел. "Обычно, если человек активен, то он запоминается", - сказал председатель.

Председатель дома не уверен, живет ли Волин сам в той квартире или нет.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Эстонии задержаны двое подозреваемых в госизмене — все новости на сегодня

05.09.2018
Во вторник, 4 сентября, Харьюский уездный суд по ходатайству Государственной прокуратуры взял под стражу двух мужчин, которых подозревают в государственной измене. Читайте подборку новостей на эту тему.
Подробнее


Что нужно знать о Лиге наций и как сборной Эстонии попасть на Евро-2020?

05.09.2018
6 сентября на футбольных полях Европы начнется Лига наций УЕФА - новый турнир для национальных сборных, призванный заменить товарищеские матчи. По его итогам четыре лучшие команды получат право сыграть на Евро-2020.
Подробнее


Какую информацию теоретически мог "слить" подозреваемый Метсавас? Что интересует Россию в гособороне Эстонии?

05.09.2018
Вряд ли Россия интересовалась техническими подробностями артиллерийской системы К9, вероятнее предположить, что власти любопытствуют относительно тактических планов использования артиллерии в случае войны.
Подробнее

Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €



ФОТО | Неразбериха и очереди на границе: в Россию теперь нельзя въехать на взятом в лизинг автомобиле

05.09.2018
В группе "EZ-дуны!" в Facebook вовсю идет обсуждение того, что с 4 сентября на территорию России запрещен ввоз автомобилей, владельцем которых по документам является банк, то есть они взяты в лизинг. Действительно, на границе в Нарве сейчас наблюдаются очень большие очереди.
Подробнее