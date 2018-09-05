Кто такой Петр Волин, которого подозревают в госизмене?

Это майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас, и его отец Петр Волин. Петр Волин в советское время служил в пограничных войсках КГБ СССР.

Петр Волин родился 14 февраля 1953 года. Он родом из Выру. В 1970 году окончил Вырускую русскую гимназию.

С 1971 по 1979 гг. он служил в 106 погранотряде. Волину принадлежит квартира в Ласнамяэ на улице Викерлазе. Председатель этого дома в беседе с Delfi сказал, что Волина никогда не видел. "Обычно, если человек активен, то он запоминается", - сказал председатель.

Председатель дома не уверен, живет ли Волин сам в той квартире или нет.