Кто прав? КТ отказывается строить перед домом лифт для 14-летней девочки-инвалида

Проживающая в Сааремаа Кая Лаус надеялась на поддержку квартирного товарищества для установки перед домом лифта для инвалидов, при помощи которого можно было бы перевозить ее 14-летнюю дочь со сложным недостатком здоровья, но не получила ее.

Сейчас Кая спускает и поднимает дочь по лестнице на руках. К сожалению, подъезд дома слишком узок для строительства специального подъемника и безопасный пандус построить не представляется возможным, пишет Meie Maa.

Ситуацию могло бы спасти строительство лифта для инвалидов, но для этого нужно заручиться как проектом, так и согласием соседей. На общем собрании жильцы не согласились строить лифт перед домом, поскольку это некрасиво и испортит фасад, но в качестве альтернативы предложили построить его со стороны торцевого окна. Это предложение однако не устроило саму Кайю.

”В конце-концов именно я решаю, какое окно нам удобнее. Если посмотреть на планировку моей квартиры, то можно увидеть, что это торцевое окно — не самое лучшее решение, поскольку мне придется очень долго ехать через квартиру. Я должна проехать мимо плиты. Зимой у меня по утрам под плитой обычно разведен огонь. Достаточно ли это безопасно? Хотя дверь давала бы такую возможность. И никто из соседей не будет мне указывать, как мы должны передвигаться”, — сказала Лаус и отметила, что, к тому же, торцевое окно только недавно было поменяно. Окна возле дома пока старые, поэтому построить лифта именно там было бы удобней и с этой точки зрения.