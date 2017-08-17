Кто ответит за провал? Минсоцдел требует с разработчика инфосистемы почти 900 000 евро, тот платить отказывается

Между министерством социальных дел и теперь уже бывшим разработчиком самого крупного государственного ИТ-проекта SKAIS2 (инфосистемы Департамента социального страхования) Tieto идет настоящая борьба, пишет Eesti Päevaleht.

На пятничной пресс-конференции стороны пытались преподнести прекращение сотрудничества как обоюдное решение, однако на самом деле ситуация намного более напряженная.

Как известно, SKAIS2 с самого начала преследовали неудачи. В 2014 году разработка производилась совместно с фирмой Icefire, однако в конце 2015 Tieto осталась в гордом одиночестве. В конце прошлого года стало понятно, что к сроку — январю 2017 — проект готов не будет, поэтому министерство и Tieto заключили компромисс, в котором были указаны обязательства по передаче в начале 2017 года части работы и выплате образовавшейся к тому моменту неустойки в размере 180 000 евро, а также прописаны графики и порядок передачи будущих работ.

Еще в феврале этого года министерство сообщило Tieto, что, по его оценке, работа к указанному сроку в условленных объемах и качестве предоставлена не была. В середине мая ведомству надоело ждать и оно сообщило предприятию о факте нарушения договора и наличии оснований для востребования неустойки. В качестве суммы неустойки министерство указало 855 452 евро и 94 цента. На основании чего была сформирована эта сумма, из имеющихся в распоряжении издания документов непонятно. Tieto со штрафом не согласилась и продолжала стоять на своем: договора они не нарушали. Кроме того, по словам представителей фирмы, министерство не ответило на некоторые важные вопросы и предложения, в связи с чем предприятие не может принять окончательного решения.

Кто ответит?

К данному моменту никто не поспешил взять на себя ответственность за провал новой инфосистемы Департамента социального страхования. Обвинения перекидывают друг на друга политики, Tieto Estonia AS и минсоцдел. По последним данным, министерство представило Tieto требование в размере 855 452 евро и 94 цента, с которым разработчик не согласен. По данным издания, 14 августа фирма в свою очередь направила министерству свое требование по неоплаченным счетам и пени на общую сумму 82 608 евро, что показывает, что сдаваться они не намерены. По словам руководителя Tieto Аннели Хейнсоо, переговоры с министерством и поиск решений продолжаются.

К настоящему моменту на разработку SKAIS2 ушло 4,5 млн евро. За эти деньги государство получило базовые компоненты системы.