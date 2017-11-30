Кто несет ответственность за состояние здоровья водителей?

В ходе организованного Восточно-Таллиннской центральной больницей (ВТЦБ) представительного круглого стола обсуждались различные ситуации, в которых управление транспортным средством запрещено по медицинским причинам или находится под вопросом, сообщает пресс-служба больницы.

По словам врача по гигиене труда ВТЦБ, доктора Карин Сарапуу, при управлении транспортным средством важно, чтобы у человека были в порядке три функции. ”Зрительная, моторная и когнитивная функции — все они важны для управления автомобилем и по мере старения человека неизбежно ослабевают. В случае зрения важно не только хорошее дальнее зрение, но также ясность поля зрения и адаптация к свету”, — разъяснила доктор Сарапуу. По ее словам, следует учитывать, что профессиональные водители чаще страдают от различных хронических заболеваний. ”Международные исследования показывают, что у водителей-дальнобойщиков в среднем в два раза чаще встречается ожирение, они в среднем в три раза больше курят, а также у них в два раза чаще диагностируется диабет второго типа”. В Эстонии растет доля пожилых профессиональных водителей, так как это одна из профессий, доступных для многих пожилых мужчин”, — сказала доктор Сарапуу в ходе обсуждения.

В Эстонии водительские права имеет около 640 000 человек, и за последние пять лет доля пожилых водителей выросла примерно на 26%. В 2016 году люди старше 65 лет составили четверть всех погибших в результате автомобильных аварий. Многие из них сами были за рулем. Термин ”профессиональный водитель” в настоящее время также расширяет свое значение. Например, водители малотоннажных грузовиков, ежедневно передвигающиеся по городу, или таксисты сервисов Uber и Taxify, по сути, тоже относятся к профессиональным водителям, хотя по закону это не так.

По словам доктора Сарапуу, в Эстонии стоит подумать о том, чтобы снабжать лекарственные препараты четкой информацией, касающейся управления автомобилем. ”Например, во Франции упаковки лекарств помечены зеленым, желтым или красным знаком в зависимости от влияния препарата на водителя автомобиля. Эту систему стоит применять и в Эстонии, чтобы как аптекарь, так и водитель автомобиля и его близкие осознавали возможное влияние препарата на управление автомобилем”, — добавила доктор Сарапуу.

Кардиолог ВТЦБ, доктор Ану Хедман привела в пример Швецию, где с 2010 года врач обязан уведомлять государство, если обнаруживает, что состояние здоровья пациента больше не позволяет ему управлять транспортным средством. ”В 2015 году в Швеции по медицинским причинам право на управление транспортным средством утратили 4318 человек. Число смертей в результате транспортных происшествий в Швеции — одно из самых низких в Евросоюзе. В Эстонии закон не обязывает врачей поступать подобным образом, но это одна из возможностей повысить безопасность дорожного движения, которую стоит рассмотреть”, — считает доктор Хедман.

Эксперт по дорожному движению, присяжный адвокат Индрек Сирк выразил сомнение в необходимости применять шведскую практику в Эстонии. ”Я не уверен, что законодательно обязать врачей подавать подобные уведомления будет верным шагом. Работа врачей — помогать людям, а не наказывать их. На практике такая обязанность может означать, что люди просто больше не придут за помощью к врачу, так как будут опасаться, что это может закончиться лишением водительских прав. Для профессиональных водителей это также означает возможную потерю работы”, — пояснил Индрек Сирк.

По оценке заведующего центром неврологии ВТЦБ доктора Тоомсоо, в случае различных неврологических заболеваний важна осведомленность как пациента, так и его близких. ”Например, пациенты с легким синдромом деменции должны каждые 6 — 12 месяцев проходить нейропсихологические тесты и при необходимости оценивают их способность к управлению автомобилем во время пробной поездки. При этом очень важно мнение других членов семьи или ухаживающего персонала по поводу способности пациента управлять автомобилем, так как они постоянно с ним общаются”, — сказал доктор Тоомсоо. Кроме того, большой проблемой является эпилепсия и ее приступы. В таких случаях крайне важен регулярный прием препаратов, который позволяет контролировать подобные состояния, в противном случае препятствовавшие бы вождению автомобиля.

Учитывая напряженный рабочий график, существенный риск для здоровья водителей представляет также сонное апноэ. По словам пульмонолога Эве-Май Куульпак, с 2016 года сонное апноэ входит в список заболеваний и состояний, при наличии которых или подозрении на которые управление транспортным средством полностью противопоказано. ”Одним из наибольших факторов риска при развитии сонного апноэ является ожирение, особенно отложение жировой ткани в области шеи. Если индекс массы тела человека выше 35, а обхват шеи у мужчин больше 43 см и у женщин больше 40 см, ему нужно обязательно пройти обследование сна”, — подчеркнула доктор Куульпак.

По словам присяжного адвоката Индрека Сирка, в том, что касается медицинской справки, выдаваемой водителю транспортного средства, юридическая система Эстонии в настоящее время скорее бережет врача. ”Проходить медосмотр для управления автомобилем требуется раз в десять лет, людям старше 65 лет и профессиональным водителям — раз в пять лет. Если в течение этих десяти лет человек заболеет каким-либо заболеванием, которое может повлиять на его способность управлять транспортным средством, врач обязательно должен известить об этом пациента. В дальнейшем пациент сам решает, как поступить. По закону врач не обязан уведомлять Департамент шоссейных дорог о заболевании человека. Поэтому очень важна осведомленность самого человека и его близких о возможных рисках для здоровья, связанных с управлением автомобилем. ”За состояние здоровья водителя автомобиля несет ответственность, в первую очередь, сам водитель”, — сказал Индрек Сирк.