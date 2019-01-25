КТО НА ФОТО? Самурай, элитный район или человек с особыми потребностями? Министерство соцдел поставило на место жителей кейлаского ”элитного района”

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В Кейла недавно возник скандал с противостоянием местных жителей строительству дома для инвалидов. Соседи будущего учреждения по уходу, как сообщили представители местных властей, в качестве аргумента против возведения пансионата заявляли, что это элитный жилой район.