КТО НА ФОТО? Самурай, элитный район или человек с особыми потребностями? Министерство соцдел поставило на место жителей кейлаского ”элитного района”

В Кейла возле магазина Grossi читатель Delfi заметил рекламу, призывающую прохожих угадать, кто изображен на фотографии — самурай, житель элитного района, человек с особыми потребностями (инвалид) или кто-то еще.
Эта реклама — часть кампании Министерства социальных дел, tegijad.ee, цель которой является помочь понять, как видят мир люди с особыми потребностями.
В Кейла недавно возник скандал с противостоянием местных жителей строительству дома для инвалидов. Соседи будущего учреждения по уходу, как сообщили представители местных властей, в качестве аргумента против возведения пансионата заявляли, что это элитный жилой район.